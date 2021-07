“What if…?”: trama e trailer della nuova serie Marvel

La prima serie animata targata Marvel Studio arriva in streaming l'11 agosto "What if...?" Giulia Ausani







Si puo' vedere su

Arriva l'11 agosto su Disney+ la prima serie animata Marvel Studios, "What if...?". Diretta da Bryan Andrews, questa serie antologica vede alcuni dei personaggi Marvel più amati dai fan alle prese con delle realtà alternative in cui le cose sono andate diversamente rispetto a quanto visto nei film Marvel.

Il trailer

La trama

La serie prende alcuni tra i personaggi più amati dell'Universo Cinematografico Marvel e costruisce una storia alternativa partendo dalla domanda "E se...?". Cosa sarebbe successo se fosse stata Peggy Carter a farsi iniettare il siero del supersoldato? E se Steve Rogers fosse diventato Spider-man? E se fosse stato Loki a diventare sovrano di Asgard?