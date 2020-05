“What We Do In The Shadows 2”: trama e cast della seconda stagione

22 Maggio 2020 | 16:12 di Valentina Barzaghi

“What we do in the shadows” è una delle serie più originali e divertenti proposte in tv negli ultimi anni, e non solo per i cultori di un certo cinema di genere. La sua seconda stagione torna su Fox dal 27 maggio, ogni mercoledì alle 21.15.

È tratta dal film “Vita da vampiro - What we do in the shadows” di Taika Waititi (“Jo Jo Rabbit”) e Jemaine Clement, creatori e produttori esecutivi anche della versione televisiva, di cui riprende la narrazione in forma di documentario. La vita di Nandor e amici scorre sotto l’occhio di una malcapitata troupe televisiva, tra bisogni legati al loro essere vampiri - come nutrimento, sessualità, conservazione e proliferazione della specie - e una ricerca non semplice di soddisfazione nella vita reale-umana.

Si ride tanto. “What We Do In The Shadows” è una serie che scorre via veloce - gli episodi durano circa mezzora ciascuno - ed è ottimo intrattenimento.

La trama

Protagonisti sono tre folli vampiri di nome Nandor, Laszlo e Nadja che, insieme al coinquilino Colin e al fidato aiutante umano Guillermo, vivono la loro esistenza capovolta a New York dove si sono trasferiti secoli prima occupando una villetta in condivisione.

Il cast

Nella seconda stagione ritroviamo l’ex guerriero dell’Impero Ottomano Nandor (Kayvan Novak), il casanova sempre nei guai Laszlo (Matt Berry) e l'ammaliante Nadja (Natasia Demetriou), insieme al vampiro energetico Colin (Mark Proksch) e al tuttofare umano Guillermo (Harvey Guillen), coinvolti in nuove e assurde avventure.