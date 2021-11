“What we do in the shadows”, che dura la vita dei vampiri

Si puo' vedere su

Li abbiamo conosciuti su Fox e poi su Rai4, ma ora avranno una “nuova vita” grazie a Disney+. Parliamo di Nandor, Laszlo, Nadja e Colin, i protagonisti di “What we do in the shadows”, che approda sulla piattaforma dal 3 novembre con le prime due stagioni. Loro sono vampiri, sì, ma non si tratta di un vero horror: è uno spassoso “mockumentary” (cioè un “finto documentario”) che racconta la vita quotidiana di questi esseri soprannaturali che vivono nell’ombra.