“When they see us”, 5 vite distrutte. Da vedere su Netflix

La miniserie segue le vicende giudiziarie di 5 minorenni che nel 1989 vengono accusati della brutale aggressione a una donna che faceva jogging nel parco







Emoziona, commuove, ma nello stesso tempo suscita rabbia e indignazione. Comunque sia, è impossibile non sentirsi profondamente toccati dalla storia di Kevin (Asante Blackk), Antron (Caleel Harris), Yusef (Ethan Herisse), Korey (Jharrel Jerome) e Raymond (Marquis Rodriguez), cinque ragazzini del quartiere newyorkese di Harlem le cui vite vengono distrutte in una sola notte.

Ispirata a una storia vera, la miniserie “When they see us” segue le vicende giudiziarie di questi minorenni che nel 1989 vengono accusati della brutale aggressione a una donna che faceva jogging nel parco. Tartassati dai detective con estenuanti interrogatori, confessano un reato che non hanno commesso. Sottoposti quindi a un processo iniquo, i cinque vengono condannati al massimo della pena. Solo nel 2002, dopo che un criminale confessa di essere l’autore della violenza, i ragazzi sono prosciolti da ogni accusa e ricevono un risarcimento di 41 milioni di dollari. Ma la libertà non serve a riscattarli agli occhi del mondo.