“Willow”: torna uno degli eroi più amati del fantasy

Abbiamo incontrato i personaggi della nuova serie di Disney+ che ci riporta in quel mondo magico, a 34 anni dal film Giulia Ciavarelli







Una frase simbolica «Dentro l’ignoto…quella è la destinazione!» si sente nel trailer, presentato per la prima volta in occasione della convention Star Wars Celebration nello scorso maggio: l’opera colossale che ci aspetta su Disney+ si intitola “Willow”, una serie fantasy live action di avventura che debutta sulla piattaforma di streaming il 30 novembre.

Probabilmente il titolo vi suonerà familiare: la serie, infatti, è tratta dall’omonimo film dark fantasy del 1988 diretto da Ron Howard e ideato da George Lucas che narra la storia di un aspirante mago e una bambina che uniscono le forze per distruggere la malvagia strega Bavmorda e bandire le forze dell’oscurità. Diversi anni dopo, il sequel si trasforma in una versione a episodi e ci introduce in un mondo magico di stregoni, troll e altre creature mistiche dove l’avventura continua: un gruppo di eroi parte per una missione pericolosa con l’obiettivo di affrontare i demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.

Il trailer

Otto episodi scritti e ideati da un folto gruppo di sceneggiatori, tra cui Jonathan Entwistle e Jonathan Kasdan con la firma della casa di produzione Imagine Entertainment e Lucasfilm, per quest’ultima, “Willow” è la prima serie tv non appartenente al mondo Star Wars dal 2015. Uno dei punti di forza è la varietà del cast, eterogeneo e internazionale: ritroviamo alcuni storici personaggi del film originale come Joanne ​​Whalley, Kevin Pollak e l’impareggiabile Warwick Davis nel ruolo di "Willow Ufgood".

«Tutti erano felici e orgogliosi di ritornare a far parte di questo mondo: lavorare con loro non solo è stata una lezione preziosa ma ci hanno contagiato con il loro entusiasmo» ci confessa Amar Chadha-Patel (“Boorman”), una delle new entry della serie. Insieme a lui tanti altri giovani talenti, tra cui Erin Kellyman, volto già noto nell’universo di Star Wars: «Ho girato il film "Solo: A Star Wars Story” all’età di 17 anni, è stato incredibile! Quando è arrivata la proposta di “Willow” conoscevo già Jonathan Kasdan e la sua brillante penna, non ho esitato ad accettare» ci racconta la giovane attrice inglese che interpreta “Jade”.



Tra tutti i membri del cast sembra essersi instaurato un bellissimo feeling, merito del tempo trascorso prima del ciak ufficiale: «Ci siamo riuniti in un bootcamp per un mese: equitazione, combattimenti con la spada, allenamento acrobatico. Insomma, vuoi sapere com'è stato? Intenso!» racconta sorridendo Amar ChadhaPatel. «Ci ha aiutato molto, ma in realtà ci siamo trovati bene sin dalla prima volta, è stato come se ci conoscessimo da sempre» aggiunge Dempsey Bryk, “Arik” nella serie.

A incorniciare le battaglie epiche degli eroi di “Willow” ci sono i paesaggi incantati del Galles, location mozzafiato scelte anche per il film originale: «È una combinazione di paesaggi meravigliosi che includono montagne, cave, spiagge e anche set industriali. Uno su tutti? Le foreste di Brecon Beacons…da togliere il fiato!» sottolinea un altro protagonista, Tony Revolori. La magia di “Willow” si presenta, dunque, a una nuova generazione di spettatori: «Gli episodi mantengono il DNA dell’originale costruito intorno a magia, avventura e umorismo, ma con uno stile più fresco e contemporaneo» ci dice Ellie Bamber «Sono certa che sarà uno spettacolo divertente da guardare in famiglia, insieme ai propri figli. Non vedo l’ora che lo vediate, ve ne innamorerete…promesso!».