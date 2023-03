“Workin’ moms”, mamme che lavorano. Da vedere su Netflix

4 donne di Toronto che si barcamenano tra figli, carriera, mariti più o meno fedeli ed eventuali amanti Giusy Cascio







Se ancora non l’avete intercettata e cercate una commedia divertente, la serie canadese “Workin’ moms” può fare al caso vostro. La trovate su Netflix. Come lascia intendere il titolo in inglese, è la storia di alcune “mamme che lavorano”. Più precisamente, quattro donne di Toronto, Canada, che si barcamenano tra figli, carriera, mariti più o meno fedeli ed eventuali amanti. Preparatevi a una dose massiccia di ironia politicamente scorretta.

C’è la psicologa familiare che non riesce a vedere che la sua bambina preadolescente si sta trasformando in un mostro. C’è la manager che alla tortura del tiralatte preferisce le riunioni in ufficio a notte fonda. E così via, contro ogni stereotipo sulle presunte “gioie” della maternità. Creata dalla geniale protagonista Catherine Reitman, “Workin’ moms” ricorda a tutte noi mamme che, vivaddìo!, siamo imperfette. Ed è così intelligente che piacerà anche a chi, madre, non lo è potuta (o voluta) diventare.