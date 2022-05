“Workin’ moms” tremate, tremate: le mamme imperfette sono tornate!

La nuova stagione della serie canadese di Netflix sulle madri lavoratrici si annuncia divertente "Workin' moms" Credit: © Netflix Giusy Cascio







Si puo' vedere su

Le fan della serie canadese “Workin’ moms”, dedicata alle mamme lavoratrici alle prese con figli che crescono e mariti più o meno fedeli, possono tirare un sospiro di sollievo: il 10 maggio su Netflix arrivano i 13 nuovi episodi della sesta stagione. Così, davanti alla tv, potranno divertirsi con le avventure delle protagoniste, grazie alle loro battute politicamente scorrette e alle sfide surreali, private e professionali, che le attendono.

Ecco un mini “spoiler” di ciò che vedremo per chi ha già amato le cinque stagioni precedenti, ma che non rovinerà il gusto a chi deve ancora iniziare dalla prima. La pr Kate (l’attrice Catherine Reitman, anche creatrice della serie) gestirà nuove beghe con la sua cliente super esigente Sloane, mentre in famiglia si ritroverà a ospitare un membro in più che la stresserà molto. Val continuerà con le sue crisi d’identità (e di nervi). E Anne, la migliore amica di Kate, riprenderà il suo lavoro da psicologa con un’aiutante a sorpresa: la figlia problematica.