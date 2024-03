“X-Men ’97”, i mutanti della Marvel stavolta hanno un look Anni 90

La serie animata di Disney+ fa ripartire un cartone animato diventato oggetto di culto "X-Men '97" Credit: © Disney+ Francesco Chignola







Chi è cresciuto negli Anni 90 potrà ricordarsi di una serie animata intitolata “Insuperabili X-Men”: andata in onda per la prima volta in Italia nel 1994 (in origine su Canale 5), ha fatto conoscere a un’intera generazione gli eroi mutanti della Marvel, ben prima del film “X-Men” (del 2000).

Oggi quelle cinque stagioni si possono rivedere su Disney+ (ora il titolo è, semplicemente, “X-Men”) e per omaggiarle è nata una nuova serie prodotta dai Marvel Studios: “X-Men ‘97” arriva sulla piattaforma il 20 marzo.

Nei dieci episodi ritroviamo i protagonisti proprio dove li avevamo lasciati anni fa: Ciclope, Jean Grey, Tempesta, Wolverine e tutti gli altri personaggi della saga dovranno fare i conti con la perdita dell’amato professor Xavier. Anche l’animazione, ovviamente, sarà ispirata allo stile in voga negli Anni 90: insomma, per molti sarà un bel tuffo nella nostalgia!