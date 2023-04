“Xo, Kitty”: arriva lo spin-off di “Tutte le volte che ho scritto ti amo”

Anna Cathcart diventa protagonista della serie tratta dalla trilogia di film con Lana Condor e Noah Centineo Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Si espande ancora il franchise di "Tutte le volte che ho scritto ti amo" (titolo originale "All the Boys"): dopo i tre film con protagonisti Lana Condor e Noah Centineo, arriva la serie spin-off. I dieci episodi di "Xo, Kitty" – questo il titolo del primo show tratto dai film originali – saranno disponibili su Netflix dal 18 maggio.

Creata da Jenny Han, autrice dei romanzi poi adattati in film, coinvolta come showrunner insieme a Sascha Rothchild, la serie segue infatti le (dis)avventure amorose di Kitty, che nelle pellicole originali aveva supportato la protagonista, cioè la sorella Lara Jean Covey. Lo spin-off riprende infatti dall’amara scoperta di Kitty, sempre interpretata da Anna Cathcart, che Dae, il suo fidanzato a distanza, sta frequentando un’altra ragazza…

Il trailer

La trama

Katherine Song-Covey, per gli amici Kitty, sta per iniziare un’avventura tutta sua. Dopo aver aiutato a far scattare la scintilla per la sorella Lara Jean, ora tocca a lei vivere una storia incredibile in prima persona. Convinta di sapere tutto sull'amore, scoprirà ben presto che le relazioni sono molto più complicate quando si è coinvolti in prima persona.

Il cast