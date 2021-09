“Y: l’ultimo uomo”: e se sulla terra rimanessero solo donne?

Nella nuova serie di Disney+ i maschi di tutti i mammiferi si sono estinti. O quasi... "Y: l'ultimo uomo" Credit: © Disney+ Redazione Sorrisi







Nel mondo non ci sono più maschi. Un misterioso, improvviso evento globale ha fatto estinguere tutti i mammiferi dotati di cromosoma Y, lasciando la Terra in mano alle donne. Fa eccezione Yorick Brown: l’ultimo uomo, accompagnato dalla scimmia Ampersand, è anche il figlio della nuova Presidentessa degli Stati Uniti. È tratta da un bellissimo fumetto la nuova serie che Disney+ ospita nella sezione Star dal 22 settembre: una storia di fantascienza dai risvolti inquietanti che ci permette di riflettere sulle disparità di genere (e non solo) nella nostra società.

