“Yellowjackets”: i misteri non sono ancora finiti

Arriva su Paramount+ la seconda stagione della serie Christina Ricci in "Yellowjackets" Matteo Valsecchi







Si puo' vedere su

La premessa, densa e inquietante, è quella che abbiamo visto nella prima stagione: nel 1996 un gruppo di ragazze di una squadra di calcio precipita in una zona selvaggia del Canada. E qui, le superstiti lottano per sopravvivere. Poi, 25 anni dopo, le ritroviamo già donne alle prese con tanti misteri. Due storie in parallelo, quella del passato e quella del presente, che dal 12 aprile torneremo a seguire su Paramount+ nella seconda stagione del thriller “Yellowjackets”.

«Sicuramente le aspettative di tutti, noi attori compresi, sono molto alte» spiega Melanie Lynksey, che interpreta la protagonista Shauna in età adulta. «La tensione crescerà ulteriormente, ci saranno nuovi risvolti in entrambe le trame e si andrà più in profondità nello scoprire i personaggi». Le ragazze di “Yellowjackets” si distinguono per la loro forza. Sottolinea Christina Ricci, alias Misty: «Senza dubbio non c’è alcun tipo di stereotipo sulle donne. Qualsiasi tipo di etichetta viene negato: questi personaggi vivono per quello che è il loro carattere e non per il loro sesso. Questo ci ha permesso di avere delle figure più complesse e quindi interessanti».

La serie è anche una sorta di omaggio agli Anni 90, sia per lo stile di regia che per la bella colonna sonora. «Noi siamo state giovani negli Anni 90, li ricordiamo molto bene» concludono Melanie e Christina. «Forse le primi immagini di un certo tipo di donna arrivano proprio da quel periodo. Due esempi sono quelli di PJ Harvey e Tori Amos: grandi musiciste, sexy e allo stesso tempo forti e determinate».

Il cast

Protagoniste della serie sono Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci e Tawny Cypress. Anche Lauren Ambrose e Simone Kessell si sono unite in questa seconda stagione, insieme a Elijah Wood. Nel cast troviamo anche Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Steven Krueger, Warren Kole e Kevin Alves.

Il trailer

La trama

Nella seconda stagione, sono passati due mesi da quando Shauna ha dato il benservito a Jackie, con risultati disastrosi. Di fronte all'acuirsi della fame e della paura, la tensione non fa che aumentare. Le dure condizioni dell'inverno si intensificano di giorno in giorno e la psiche delle sopravvissute si deteriora altrettanto rapidamente. Minacciate dall'oscurità della natura selvaggia - e dai suoi ricordi ossessionanti nel presente - le ex campionesse saranno costrette a prendere decisioni impossibili. Mentre affrontano l'orribile verità di ciò che comporta la sopravvivenza, il vero incubo per ognuna di loro sarà capire chi sono e cosa sono disposte a sacrificare per rimanere vive.