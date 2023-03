“Yellowstone 5”: il ranch dei Dutton è ancora in pericolo

Su Now arriva la quinta stagione dell’avvincente saga western Kevin Costner Ezio Genghini







Per i tanti appassionati delle vicende della famiglia Dutton e del suo ranch nel Montana, l’attesa è quasi finita. Dal 1° marzo su Now (in contemporanea con Sky) sarà disponibile la prima parte (otto puntate) della quinta stagione di “Yellowstone”, il western contemporaneo che ha raccolto molti consensi e premi: Kevin Costner ha ricevuto il Golden Globe come Miglior attore in una serie drammatica. E proprio lui, nei panni di John Dutton, dovrà affrontare nuovamente gli attacchi di chi vuole strappargli il ranch e mettere fine al suo stile di vita ispirato alla tradizione, al rispetto della natura e poco incline ai compromessi con la modernità.

I suoi terreni vasti e incontaminati fanno gola infatti sia agli indiani della riserva Brocken Rock, sia al fondo speculativo Market Equities. Quest’ultimo addirittura vorrebbe trasformare le valli e i pascoli che i Dutton si sono tramandati per generazioni (gli spin-off “1883” e “1923” sono disponibili su Paramount+) in un lussuoso resort per ricchi. Già dalla prima stagione la guerra è stata cruenta, ma ora che ci si avvicina all’epilogo, la tensione cresce sempre di più. L’intrecciarsi della politica, spesso corrotta, con la finanza e l’avidità degli uomini senza scrupoli si specchia nelle acque limpide dei ruscelli che scorrono nella vallata dello Yellowstone Ranch, restituendo il perenne paradosso dell’uomo che distrugge se stesso e la Terra che lo ha cresciuto e nutrito.