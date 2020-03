“Yellowstone”: trama e cast del neo western con Kevin Costner

12 Marzo 2020 | 13:01 di Valentina Barzaghi

Deve il proprio nome all’omonimo parco americano, le serie in onda su Sky Atlantic da venerdì 13 marzo con cadenza settimanale e in streaming su Now Tv. “Yellowstone” è scritta e diretta da Taylor Sheridan, candidato all’Oscar per la sceneggiatura di “Hell or High Water” (David Mackenize, 2016), oltre che autore di “Sicario” (Denis Villeneuve, 2015) e “Soldado” (Stefano Sollima, 2018). A interpretarla troviamo il redivivo Kevin Costner, in uno dei personaggi che più si addicono alla sua filmografia.



“Yellowstone” è una serie americana nel midollo, un racconto famigliare che parla di giustizia e d’appartenenza. Con tinte neo western intrise di thriller, la serie mette in scena non tanto le rivendicazioni di una famiglia, quanto la difesa che la medesima è costretta ad adottare per la conservazione di quei luoghi che sono memoria e di quei valori che gran parte della società contemporanea non si fa riguardo a rispettare e conservare.



La trama

John Dutton (Kevin Costner) è proprietario di un grande ranch nel Montana, dove vive con la sua famiglia del ricavato del proprio lavoro. È un uomo semplice, onesto e circondato dai propri affetti. È la scorrettezza altrui a turbare la sua quiete. Dutton inizia a essere vessato da alcuni imprenditori senza scrupoli che, guardando solo ai propri profitti, progettano il primo parco nazionale d’America cercando di estrometterlo dai terreni di sua proprietà. Non solo: Dutton è minacciato anche da una vicina comunità d’indiani che provano a ridisegnare i confini del loro territorio.

Sanguinose faide, intrighi politici e problemi con i nativi americani sono alla base di questo racconto di frontiera che è stato salutato dal pubblico d’oltreoceano come uno dei migliori western contemporanei.

Il cast

Il punto forza di “Yellowstone”, oltre al lavoro di Sheridan, è il suo cast. Insieme a Kevin Costner, che compare anche tra i produttori esecutivi, troviamo Danny Huston (“21 grammi”, “X-Men le origini - Wolverine”) e Gill Birmingham (“Twilight”) nei panni dei rivali di Dutton, Luke Grimes (“True Blood”), Wes Bentley (“American Beauty”, “American Horror Story”), Kelly Reilly (“True Detective”), Dave Annable (“Brothers & Sisters”), Cole Hauser (“2 Fast 2 Furious”) e Josh Lucas (“Tre all’improvviso”).