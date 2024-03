“Yonder”, si piange e si riflette. Da vedere su Paramount+

La serie affronta argomenti come l’incapacità di lasciar andare la persona amata e l’importanza dei ricordi Antonella Silvestri







Si puo' vedere su

Si piange e si riflette con “Yonder”, serie sudcoreana disponibile su Paramount+ che affronta argomenti come l’incapacità di lasciar andare la persona amata e l’importanza dei ricordi. Al centro della storia, ambientata nel 2032 in una metropoli, c’è Ja-hyun (Shin Ha-kyun), un uomo addolorato per la perdita della moglie Ye-hoo (Han Ji-min).

Dopo il funerale, Ja-hyun riceve un invito inatteso proveniente da un luogo sconosciuto: Yonder è una terra misteriosa creata sulla tela dei ricordi proprio dalla sua amata, che gli offre l’opportunità di ritrovarsi e riscoprirsi in un viaggio attraverso la rielaborazione della memoria. Una sorta di Eden digitale, dove la vita è eterna e la morte è solo un’idea remota. Nel giro di poco tempo, l’uomo dovrà capire se continuare a incontrare la consorte in quel paradiso simulato, oppure accettare la sua dipartita e aprire un nuovo capitolo della sua vita. La serie fantascientifica (composta da una stagione di sei episodi da 30 minuti) è tratta dal romanzo di Kim Jang-hwan.