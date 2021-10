“You 3”: trama, cast e trailer

Su Netflix la terza stagione di “You”, serie thriller sull’inquietante stalker Joe Penn Badgley e Victoria Pedretti nella terza stagione di "You" Credit: © Netflix Simona De Gregorio







Si puo' vedere su

Pronti a tornare nella mente malata dello stalker e assassino Joe Goldberg (Penn Badgley), l’affascinante e inquietante protagonista di “You”? Dal 15 ottobre arriva la terza stagione della serie thriller, che nel finale della seconda ci ha lasciato col fiato sospeso, in una sequela di eventi inaspettati.

Abbiamo infatti scoperto che dietro il viso angelico della dolce Love (Victoria Pedretti) si nasconde una psicopatica più temibile del protagonista. La ragazza rivela di aver ucciso la vicina di casa di Joe, Delilah (Carmela Zumbado), l’ex ragazza di Joe, Candace (Ambyr Childers), e anche la ragazza di suo fratello Forty (James Scully). Ma a trattenere Joe dal liberarsi della fidanzata interviene un’altra rivelazione: Love è incinta! La coppia si trasferisce quindi in una villetta vicino a Los Angeles. E nell’ultima scena l’attenzione di Joe viene attirata da una misteriosa vicina di casa. Sarà la sua nuova ossessione? Lo scopriremo negli episodi in arrivo, dove ritroveremo Joe e Love neogenitori di Henry. Una nascita che, però, non servirà a cambiare l’indole malvagia dei due…

La trama

Ora sposati e genitori di un neonato, Love e Joe cercano di crearsi una vita normale nel quartiere agiato Madre Linda, ma le vecchie abitudini sono dure a morire.

Il cast

Penn Badgley, Victoria Pedretti, Tati Gabrielle, Dylan Arnold, Shannon Chan-Kent, Christopher Sean e Chris O'Shea

Il trailer