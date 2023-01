“You”: il trailer della quarta stagione

I nuovi episodi della serie con Penn Badgley in arrivo in streaming in due parti Penn Badgley in "You" Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Chi bracca chi? È la domanda che suggerisce il trailer della quarta stagione di "You", la serie con protagonista Penn Badgley, in arrivo su Netflix in due parti: i primi cinque episodi saranno disponibili sulla piattaforma streaming dal 9 febbraio, mentre gli altri cinque un mese dopo, dal 9 marzo.

I primi teaser avevano anticipato lo spostamento di Joe a Londra, mentre nel finale della stagione precedente era a Parigi, in cerca di Marianne, la sua ultima ossessione, per la quale aveva ucciso la moglie Love e abbandonato il figlio Henry.

Il trailer ufficiale della quarta stagione di "You" conferma: Joe Goldberg ora si fa chiamare Jonathan Moore e insegna in una prestigiosa università londinese. Mentre sviluppa una nuova ossessione amorosa verso Kate, il killer si ritrova a sua volta “braccato”: nella sua nuova cerchia di amici dell’alta società, un assassino sta seminando vittime. Joe comincia a indagare come un oscuro Sherlock Holmes, ma a sua volta qualcuno lo prende di mira.

Il trailer della prima parte della stagione 4

La trama

Dopo che la sua vita precedente è andata in fiamme, Joe Goldberg è in Europa per sfuggire al suo passato, adottare una nuova identità e, naturalmente, trovare il vero amore. Ma si ritrova presto, suo malgrado, nello strano nuovo ruolo di detective, quando scopre che potrebbe non essere l'unico assassino a Londra. Ora il suo futuro dipende dall'identificazione e dall'arresto di chiunque stia prendendo di mira il suo nuovo gruppo di amici.

Il cast

Dalla stagione precedente, oltre al protagonista Penn Badgley, torna anche Tati Gabrielle, interprete di Marienne. I nuovi personaggi sono invece Charlotte Ritchie, cioè Kate, il nuovo interesse di Joe, e Amy-Leigh Hickman, che interpreta Nadia, una delle studentesse del sedicente professor Moore. Altre novità sono Ed Speleers (“Outlander”), Tilly Keeper (“EastEnders”), Lukas Gage (“The White Lotus”), Stephen Hagan (“The Larkins”), Ben Wiggins (“The Sandman2), Niccy Lin (“The Great”), Eve Austin (“ABC Murders”), Aidan Cheng (“Diavoli”), Dario Coates (“Damned”), Ozioma Whenu (“The Lark”).