“You”: innamorarsi può avere il suo lato negativo

Ritorna su Netflix il "romantico" killer Joe con gli episodi della quarta stagione







Siamo arrivati alla quarta stagione di “You”, disponibile su Netflix dal 9 febbraio (solo per la prima parte, mentre la seconda metà arriverà il 9 marzo). Protagonista è sempre, ex libraio “romantico” di New York che qui ritroviamo a Londra dopo aver vissuto a Los Angeles e Parigi.

Ricordiamo che Joe è anche... un killer: si innamora molto facilmente (e perdutamente) e le sue pulsioni si trasformano in manie, persecuzioni e uccisioni. A Londra si imbatte in una sua vecchia fiamma scappata da lui, Marianne.

A questo “passatempo” (cercarla diventa un’ossessione) si aggiunge la frequentazione di un nuovo circolo di amici dell’alta società, capeggiato da Kate, una gallerista d’arte e vicina di casa che lo attira e al contempo lo respinge. Quando accade l’ennesimo delitto in città, si scatena la ricerca dell’assassino. E qui (sorpresa!) lo stesso Joe, avvezzo a certi temi come inseguimenti e sparizioni, si trova intrappolato e minacciato da qualcuno di molto intelligente, che lo mette alla prova. Chi avrà la meglio?