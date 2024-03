“Young Royals”, la terza stagione vi stupirà: ecco la resa dei conti

Dall'11 marzo inizia l'ultima stagione della serie che racconta la storia d'amore che ha incantato la Generazione Z Alessandro Alicandri







È iniziata l'11 marzo su Netflix la terza e ultima stagione della serie adolescenziale svedese che ha stregato il mondo intero, compreso il pubblico italiano. Parliamo di "Young Royals", ambientata nell'osannata (ma solo immaginaria) scuola "per persone di alto rango" Hillerska. Per chi non lo sapesse, segue le vicende del principe Wilhelm di Svezia e la sua relazione con Simon Eriksson, un amore omosessuale che si scontra con le difficoltà e i pregiudizi della società. E dell'alta società in particolare.

L'episodio conclusivo, disponibile il 18 marzo, permetterà finalemte di frequentare TikTok senza paura di incappare in spoiler. In un periodo storico in cui al cinema e in tv abbondano le serie a tema, "Young Royals" è un racconto utilissimo e speciale per chi sta scoprendo la propria identità.

La serie ha sempre unito successo di pubblico e critica e in questi ultimi episodi si ritrova quel mix di tensione e tenerezza, idealismo e bellezza che offre ottimi spunti di riflessione per la vita reale. Centrale è ancora una volta il tema della salute mentale che, in particolare in questa stagione, sarà protagonista anche se in maniera non troppo esplicita.

Ma dove eravamo rimasti? I giochi si fanno seri, perché i due protagonisti non sono più in un contesto (per così dire) "protetto". Dopo le parole di Wille, dovranno confrontarsi con il mondo reale (e i media) più di quanto sia accaduto finora. Dopo aver protetto la relazione rischiando (letteralmente) la galera, per Wille ora non ci sono più segreti. Ma non sarà tutto rose e fiori, anzi, sarà l'inizio del momento più complicato. Tutta la stagione mostra che il nemico dell'amore libero non sono solo le persone, ma tutto ciò che consideriamo normale. Sarà proprio la normalità a sfidare le certezze dei suoi protagonisti, nel luogo che il cuore del conservatorismo morale: il Palazzo.

Preparatevi a una stagione in cui alcuni temi importanti della serie, ma finora quasi solo sfiorati, qui diventeranno focali. Sarà una resa dei conti sotto ogni punto di vista e i protagonisti vi soprenderanno davvero. Per chi è appassionato e vuole saperne di più, dal 18 marzo (sempre su Netflix) arriva un documentario chiamato "Young Royals: forever", un approfondimento su come è stata realizzata la serie, con tantissimi retroscena.