«Young Sheldon»: su Italia 1 la seconda stagione

Al via la prima visione in chiaro della sitcom

22 Novembre 2020 | 18:51 di Lorenzo Di Palma

Parte lunedì 23 novembre su Italia 1, per la prima volta in chiaro, la seconda stagione di Young Sheldon, la sitcom spinoff & prequel di The Big Bang Theory, in onda dal lunedì al venerdì alle 15.50. La serie, che ha debuttato sulla Cbs nel 2017, è la nuova sitcom più vista degli ultimi 18 anni e la seconda comedy più seguita su tutti i target dell’intero panorama network U.S.A. (superata solo da TBBT).

Il serial con Jim Parsons in veste di voce narrante (e produttore esecutivo) dell'iconico fisico Sheldon Cooper, continua a raccontare i tentativi di quest’ultimo di adattarsi al mondo che lo circonda, mentre familiari ed amici fanno fronte comune al suo carattere speciale. Ma nei nuovi episodi arriva qualcuno in grado di dargli filo da torcere: Paige (Mckenna Grace), una bambina più giovane e più dotata di lui. Terreno di scontro, le lezioni di Fisica del professor Sturgis (Wallace Shawn).

In famiglia, mamma Mary (Zoe Perry) ha una piccola crisi religiosa, papà George (Lance Barber) riceve un’offerta di lavoro da un altro college, Georgie (Montana Jordan) scopre la passione per i pneumatici e Missy (Raegan Revord) partecipa con Sheldon ad uno studio sui gemelli. Su tutti, come consueto, spicca la mitica e adorata nonna Connie (Annie Potts).

Il protagonista, Yain Armitage, inoltre, ha vinto un Young Artist Award (il Kiddie Oscar, ndr) quale Miglior giovane attore protagonista di una serie TV. E il 22 febbraio 2019 la CBS ha rinnovato la serie per la terza stagione, andata in onda a partire dal 26 settembre 2019, e la quarta stagione, in onda dal 5 novembre 2020 negli Stati Uniti.