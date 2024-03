“Z: L’inizio di tutto”, la storia di Francis Scott Fitzgerald e sua moglie Zelda. Da vedere su Prime Video

La fine è prevedibile, ma l’immersione nei ruggenti Anni 20 è davvero impagabile Monica Agostini







Questa serie in dieci episodi disponibile su Prime Video racconta il successo dello scrittore americano Francis Scott Fitzgerald, legato a doppio filo con quello di sua moglie Zelda Sayre (la “Z” del titolo, l’attrice Christina Ricci). La narrazione inizia dal momento in cui i due si conoscono nel 1918 a Montgomery, nello Stato dell’Alabama. Zelda è una giovane ragazza, spigliata e intraprendente, Francis è un militare di stanza qui prima di partire per la Prima guerra mondiale. La guerra li divide e tra loro c’è solo un legame epistolare.

Lui pubblica ”Di qua dal Paradiso”: il successo è immediato e gli innamorati si ricongiungono a New York. La loro vita qui? Tanta dissolutezza, feste, balli e musica altissima. Tra i due (avevate dubbi?) l’amore inizia ad andare in crisi, soprattutto perché Zelda, oltre che compagna di divertimenti, è anche fonte di ispirazione per i libri di Fitzgerald: o meglio, a volte Francis prende stralci dei diari o delle lettere di lei e li inserisce nei suoi scritti. La fine è prevedibile, ma l’immersione nei ruggenti Anni 20 è davvero impagabile.