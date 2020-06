“Zero”: il cast della nuova serie italiana di Netflix

Foto: Da sinistra: il ragazzo seduto Madior Fall (Inno), il ragazzo in piedi Richard Dylan Magon (Momo), Virginia Dop (Awa), Daniela Scattolin (Sara), Beatrice Grannò (Anna), Haroun Fall (Sharif). In centro, in piedi, il protagonista Giuseppe Dave Seke (Zero-Omar).

25 Giugno 2020 | 14:45 di Giulia Ausani

Netflix annuncia l'inizio delle riprese di "Zero", nuove serie in nove episodi nata da un'idea dello scrittore Antonio Dikele Distefano, che arriverà in streaming all'inizio del 2021.

La serie racconta la storia di Zero (Giuseppe Dave Seke), timido ragazzo italiano di seconda generazione in grado di diventare invisibile. È un racconto di formazione in cui Zero si ritrova a indossare gli scomodi panni dell'eroe quando il Barrio, quartiere della periferia milanese dal quale sogna di scappare, si trova in pericolo.

Il cast

Il cast è composto da giovani talenti italiani di prima e seconda generazione: oltre a Giuseppe Dave Seke troviamo Haroun Fall (Sharif), Beatrice Grannò (Anna), Richard Dylan Magon (Momo), Daniela Scattolin (Sara), Madior Fall (Inno), Virgina Diop (Awa), Alex Van Damme (Thierno), Frank Crudele (Sandokan), Giordano De Plano (Fumagalli), Ashai Lombardo Arop (Marieme), Miguel Gobbo Diaz (Rico) e Livio Kone (Honey).