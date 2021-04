“Zero”: trama, cast e trailer

Nel video si sente in anteprima la canzone "Zero" che Mahmood ha composto per la colonna sonora

È uscito il trailer di "Zero", nuova produzione originale italiana di Netflix in arrivo in streaming il 21 aprile. Composta da otto episodi, la serie nasce da un soggetto dello scrittore Antonio Dikele Distefano. La canzone che fa da sottofondo al trailer è un nuovo brano inedito di Mahmood composto in esclusiva per la colonna sonora di "Zero". Proprio Mahmood ha curato la selezione musicale dell'ultimo episodio.

La trama

Omar detto Zero è un ragazzo come tanti, ma con una particolarità: è in grado di diventare invisibile. Impara a conoscere e sfruttare il suo potere quando il Barrio, quartiere della periferia milanese dove vive e da cui vuole scappare, si trova in pericolo. La conoscenza con altri ragazzi del quartiere lo porterà a vestire controvoglia i panni da supereroe.

Il cast

Il cast è composto da giovani esordienti italiani di prima e seconda generazione: Giuseppe Dave Seke (Zero/Omar), Haroun Fall (Sharif), Beatrice Grannò (Anna),Richard Dylan Magon (Momo), Daniela Scattolin (Sara), Madior Fall (Inno), Virginia Diop (Awa), Alex Van Damme (Thierno), Frank Crudele (Sandokan), Giordano de Plano (Ricci), Ashai Lombardo Arop (Marieme), Roberta Mattei (La Vergine), Miguel Gobbo Diaz (Rico) e Livio Kone (Honey).