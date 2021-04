“Zero”: un supereroe invisibile nella nuova serie italiana Netflix

In streaming la serie ideata da Antonio Dikele Distefano e ambientata in una Milano di periferia Giuseppe Dave Seke in "Zero" Credit: © Netflix Valentina Barzaghi







S’intitola “Zero" la nuova serie originale italiana Netflix, disponibile in streaming dal 21 aprile. È liberamente tratta dal romanzo “Non ho mai avuto la mia età” (Mondadori) di Antonio Dikele Distefano, autore anche della sceneggiatura. Prodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film, è stata creata da Menotti con Stefano Voltaggio, Massimo Vavassori, Carolina Cavalli e Lisandro Monaco, che insieme hanno voluto esplorare in modo inedito la Milano di periferia, raccontando una storia originale che piacerà soprattutto ai più giovani.

La trama

“Zero” mette al centro il ventenne Omar (Giuseppe Dave Seke), un ragazzo timido, con una grandissima passione per i fumetti. Vive con il padre e le sorella minore al Barrio, quartiere popoloso della periferia sud milanese che nella realtà è la Barona, dove lavora come rider per una pizzeria. Non ha molti amici e non vede l’ora di fuggire in Belgio per frequentare una scuola di disegno. Ma quando finalmente sembra essere sul punto di fare il grande passo, il ragazzo scopre di avere un superpotere: riesce a diventare invisibile quando si trova in situazioni di forte sconvolgimento emotivo. Insieme a lui lo vengono a sapere anche alcuni ragazzi del Barrio che gli chiedono aiuto per risollevare il quartiere da alcune difficoltà.

Una bella storia che si guarda tutta d’un fiato. Sogni, avventura, amore e amicizia sono le sue componenti fondamentali. La Milano multietnica di periferia, qui raccontata attraverso luoghi e personaggi, non fa solo da cornice alla vicenda ma ne è parte integrante. Così come la musica, che in “Zero” suona di continuo grazie a significativi contributi presi dalla scena rap italiana e internazionale. Proprio “Zero” s'intitola l’inedito di Mahmood che accompagna il trailer della serie e che anticipa il suo prossimo album. “64 barre di paura” è il brano Red Bull 64 Bars x Zero di Marracash prodotto da Marz presente nel primo episodio.

A interpretare il supereroe Zero - Omar c’è il bravo Giuseppe Dave Seke, accompagnato da nomi nuovissimi come quelli di Haroun Fall (Sharif), Beatrice Grannò (Anna), Richard Dylan Magon (Momo), Daniela Scattolin (Sara), Madior Fall (Inno), Virginia Diop (Awa), Alex Van Damme (Thierno) e molti altri. I registi di “Zero” sono Paola Randi, Ivan Silvestrini, Margherita Ferri e Mohamed Hossameldin.

Con una storia di fantasia fortemente ancorata alla realtà, con il suo eroe imperfetto, con caratteristiche da outsider ma mosso da una profonda umanità, nei suoi otto episodi “Zero” racconta l’invisibilità del quotidiano: quella di moltissimi uomini e donne a cui vuole regalare un immaginario al fine di creare inclusione. Mai scontata o banale, “Zero” ha anche il grande pregio di portare al pubblico internazionale - la serie sarà disponibile in tutti i paesi in cui Netflix è attivo - una Milano perfetta come set “di strada”, mostrando quanto la città abbia aspetti meravigliosi e inediti da scoprire.