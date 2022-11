Zerocalcare, la nuova serie è “Questo mondo non mi renderà cattivo”

Annunciato il titolo della seconda serie del fumettista, disponibile su Netflix nel 2023 Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Ottime notizie per il pubblico “orfano” di Zerocalcare versione televisiva: è appena stata annunciata la sua nuova serie Netflix. Si intitola "Questo mondo non mi renderà cattivo" e sarà disponibile su Netflix nel 2023. L’annuncio del nuovo progetto arriva esattamente un anno dopo il debutto di "Strappare lungo i bordi", la prima serie di Zerocalcare che ha conquistato pubblico e critica. In pieno stile del fumettista romano, l’annuncio arriva con la pubblicazione di alcune tavole, disegnate apposta per l’occasione.

Cosa si sa della nuova serie

Stando alle notizie ufficiali da Netflix, "Questo mondo non mi renderà cattivo" rappresenta una sorta di mantra: è una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, in quei momenti della vita in cui ci si sente accerchiati, senza via di fuga, e la tentazione di fare scelte sbagliate, rinnegare ideali e princìpi è molto forte. Una frase in un certo senso universale per tutti quelli che si sono trovati, si trovano o si troveranno con la sensazione di essere spalle al muro.

Prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con BAO Publishing, scritta e diretta da Zerocalcare, la nuova serie sarà composta da 6 episodi, di circa mezz’ora ciascuno. Come la precedente, esplorerà le tematiche care a Zerocalcare, attraverso i personaggi del suo universo narrativo: Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo e l'immancabile coscienza di Zero (doppiata anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea) saranno i protagonisti di una narrazione fatta di digressioni, aneddoti, emozioni e colpi di scena.