Zerocalcare: trailer e data di uscita di “Strappare lungo i bordi”

"Strappare lungo i bordi" di Zerocalcare







Sarà presentata lunedì 18 ottobre alla Festa del Cinema di Roma in anteprima mondiale “Strappare lungo i bordi”, la serie animata scritta e diretta da Zerocalcare (pseudonimo del fumettista Michele Rech).

La serie, in sei episodi di 15 minuti ciascuno, arriverà in streaming su Netflix il prossimo 17 novembre ed è prodotta da Movimenti Production e BAO Publishing. Si tratta della prima impresa del genere per il fumettista che si avventura nell'universo narrativo già conosciuto e amato dai suoi lettori.

A doppiare tutti i personaggi è lo stesso autore, tranne che per l'armadillo a cui dà voce Valerio Mastandrea.

La trama

Un viaggio in treno con gli amici di sempre, Sarah e Secco, verso una cosa molto difficile da fare, un racconto tra aneddoti e flashback che ripercorrono la vita di Zerocalcare dall'infanzia ai giorni nostri.

