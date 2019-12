“ZeroZeroZero”: trailer, trama e cast

Foto: Sul set di "Zero zero zero"

18 Dicembre 2019

“ZeroZeroZero” è la serie di Sky (in arrivo il 14 febbraio 2020) che il regista Stefano Sollima ha tratto dal romanzo-inchiesta di Roberto Saviano. Al centro, il traffico internazionale di cocaina e i suoi protagonisti. Che siano i cartelli del narcotraffico messicani o corrotti intermediari statunitensi, camorristi italiani o banditi africani, ad accomunarli c'è la spietatezza dei metodi e la fame di potere e denaro, soddisfatta solo dalla merce più redditizia del mondo: la droga.

"Per portare il libro sullo schermo è stato necessario inventare nuovi fatti e personaggi, ma sapevo che Stefano Sollima era la persona giusta" dice Roberto Saviano. "Lui sa raccontare il crimine senza però spettacolarizzarlo". E all'obiezione che in fondo il traffico di droga è stato messo in scena altre volte, risponde: "Lo sguardo italiano è peculare, perché purtroppo siamo il Paese con le mafie più antiche e più organizzate. Le altre organizzazioni prendono a modello le nostre. Ecco perché ci aspettiamo l'interesse del mondo: lo sfondo della storia non è l'Italia, è il mondo intero".

E in quanto all'immagine simbolo della serie, una pistola avvolta in un rosario che spunta dall'Italia, Sollima spiega: "Non è una provocazione, ma un simbolo per mostrare come i criminali hanno una loro, perversa, religiosità". Che Saviano spiega così: "I boss non si aspettano di fare la bella vita. Sanno che il potere si paga con l'odio e il sangue. Sono pronti a soffrire per esso. E nella loro visione perversa, condividono con la religione l'idea che siamo qui per soffrire e che nessuno, se non Dio, li può giudicare".

Le ambizioni internazionali della serie sono confermate dal gigantismo produttivo, che in quasi un anno di riprese ha coinvolto tre continenti (Europa, Africa e America) e attori che recitano in sei lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, arabo e wolof, parlato in Senegal e nei Paesi vicini).



Trailer

Trama

La ricetta è simile a quella (di successo) di "Gomorra": dinamiche di famiglia, la 'Ndrangheta, i cartelli messicani e uomini d'affari corrotti. "Zero zero zero" seguirà un carico di cocaina dalle Americhe fino in Europa. «Dal suo punto di partenza in Messico alla sua destinazione ultima in Calabria» ha detto Stefano Sollima, descrivendo come «il traffico internazionale di questa speciale materia prima influenzi il mercato, il mondo dell'economia e persino le nostre vite. Questa speciale materia prima è la cocaina e il suo viaggio è il nostro».

A spiegare ancora meglio di cosa si tratti è Roberto Saviano «Non esiste mercato al mondo che renda di più di quello della cocaina. Non esiste investimento finanziario al mondo che frutti come investire in cocaina. Un'accelerazione che non può dare nessun altro motore economico. Per questo, laddove la coca è l'economia di scala, non esiste altro che lo scontro feroce e violento. Guarda la cocaina, vedrai polvere. Guarda attraverso la cocaina, vedrai il mondo. Non potete immaginare cosa vi aspetta».

Cast

I protagonisti sono Andrea Riseborough (Morto Stalin se ne fa un altro, La battaglia dei sessi) e Dane DeHaan (The Amazing Spiderman 2, In treatment), Gabriel Byrne (In treatment, I Soliti Sospetti), Harold Torres (Sin nombre, Northless), Giuseppe De Domenico (Euphoria), Adriano Chiaramida (Romanzo Criminale – La Serie), Francesco Colella (Made in Italy, Piuma) e Tcheky Karyo (Nikita, A Gang Story).

ZeroZeroZero è creata da Stefano Sollima e dagli head writers Leonardo Fasoli e Mauricio Katz, basata sul trattamento degli stessi Fasoli e Sollima con Stefano Bises e Roberto Saviano. Max Hurwitz e Maddalena Ravagli completano il team di scrittura. Ad affiancare Stefano Sollima alla regia Pablo Trapero e Janus Metz.