Shannen Doherty è morta, addio alla Brenda di “Beverly Hills 90210”

Redazione Sorrisi







Dopo una lunga malattia ci ha lasciati all'età di 53 anni l'attrice americana Shannen Doherty, resa famosa negli Anni 90 dal ruolo di Brenda Walsh in uno dei telefilm più popolari dell'epoca, "Beverly Hills 90210". Nata a Memphis, nel Tennessee, l'attrice è stata molto amata dal pubblico televisivo anche per la parte di Prue Halliwell in "Streghe", ma anche per il suo impegno come attivista per i diritti degli animali. Shannen Doherty aveva svelato di essere malata di un tumore al seno nel 2015, da cui era poi guarita. Negli anni successivi ha raccontato la sua malattia pubblicamente e nel 2020 ha dichiarato il ritorno del tumore. L'anno scorso era stata operata per una metastasi al cervello.