“Sherlock Holmes”: cast, trama e trailer

Un’interpretazione memorabile di Robert Downey Jr. e Jude Law nei panni di Sherlock Holmes e di Watson Sherlock Holmes Credit: © Warner Bros. Entertainment Redazione Sorrisi







Diretto da Guy Ritchie, lo Sherlock Holmes interpretato da Robert Downey Jr. arrivato nelle sale italiane nel 2009, è in assoluto uno tra i più divertenti degli ultimi anni. In coppia con Jude Law, perfetta spalla del detective nei panni di un Watson che riesce a bilanciare l'atteggiamento irriverente e indisponente di Holmes, l'eccentrico Robert Downey Jr. riesce a strappare allo spettatore più di un sorriso grazie alla sua interpretazione. Sebbene non completamente fedele alla storia originale, il film è ricco di azione e suspense che ne hanno fatto un prodotto divertente e adatto a un pubblico più ampio. Nel cast ci sono anche Mark Strong e Rachel McAdams nei panni del cattivo di turno e della femme fatale che fa perdere la testa a Sherlock. Nel corso delle riprese a Londra Robert Downey Jr., durante una scena di combattimento che lo vedeva complice di Robert Maillet, ha ricevuto un pugno in viso da quest’ultimo riportando una ferita che ha richiesto sei punti di sutura.

Il Trailer

Il Cast

Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Kelly Reilly, Eddie Marsan, James Fox, Hans Matheson, Geraldine James, William Houston, William Hope, Bronagh Gallagher, Robert Maillet, Robert Stone, David Garrick, James A. Stephens, Terry Taplin

La Trama

Sherlock Holmes si è costruito una reputazione per la sua capacità di svelare anche i misteri più complessi. Con l’aiuto del fidato Dottor Watson il detective non è secondo a nessuno nel dare la caccia a criminali di ogni genere. Su Londra però si sta addensando una minaccia diversa da tutte quelle che Holmes ha affrontato finora: quando uno spietato assassino di giovani donne, Lord Blackwood, viene condannato a morte, egli avverte l’investigatore che la morte si di lui non ha potere e che ritornerà dall’aldilà. Pochi giorni dopo l’impiccagione la sua tomba viene trovata distrutta dall’interno.