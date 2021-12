“Show Dogs – Entriamo in scena”: cast, trama e trailer

Una commedia con protagonista un Rottweiler che parla napoletano e i suoi amici a quattro zampe Show Dogs - Entriamo in scena Credit: © Eagle Pictures Lorenzo Di Palma







Show Dogs - Entriamo in scena è una bizzarra “spy comedy” in cui i veri protagonisti sono in realtà i cani, coinvolti in un piano per sgominare una banda di commercianti illegali di animali. A metà tra Turner il casinaro e Miss Detective, Show Dogs è un film pensato per le famiglie e per i bambini che amano gli animali, i cani in particolare. Presenti nella storia, sono infatti amici a quattro zampe delle più svariate specie, così da conquistare il cuore di tutti. Protagonista assoluto è però Max, un Rottweiler agente dell’Fbi come il suo partner umano Frank (Will Arnett), che deve ritrovare un cucciolo di panda rapito da una banda di commercianti illegali di animali. Tra i doppiatori italiani del film ci sono anche Giampaolo Morelli (che regala al protagonista un’inconfondibile cadenza napoletana), Cristiano Malgioglio, Barbara D’Urso, Ale e Franz, Claudio Amendola, Benji e Fede, Rossella Brescia e Giorgio Panariello.

Il cast

Genere : Avventura

: Avventura Titolo originale : Show Dogs

: Show Dogs Uscita : 2018

: 2018 Nazionalità : UK - USA

: UK - USA Durata : 92'

: 92' Regista : Raja Gosnell

: Raja Gosnell Attori: Will Arnett, Ludacris, Natasha Lyonne

La trama

Max, cane Rottweiler e il suo partner umano Frank, sono agenti dell’FBI e stanno investigando sul rapimento di un cucciolo di panda da parte di una banda di commercianti illegali di animali. Quando ricevono un indizio sulla vendita del cucciolo di panda a una prestigiosa mostra canina, Max si vedrà costretto a parteciparvi sotto copertura per evitare la catastrofe. Grazie all’aiuto del suo partner umano Frank, Max ritroverà dentro di sé la sua vera anima da “Show Dog” imparando anche che fidarsi dell’aiuto degli altri può essere più gratificante di lavorare da solo.