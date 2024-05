Si avvicinano le Olimpiadi di Parigi 2024: come seguirle in tv e tutte le curiosità

Con l’inedita parata lungo la Senna, il 26 luglio inizieranno i Giochi più rivoluzionari di sempre. Ecco perché... Matteo Valsecchi







L'8 maggio a Marsiglia ha toccato il suolo francese la fiamma olimpica, partita come da tradizione da Atene lo scorso 16 aprile. Durante il suo viaggio, oltre a toccare un totale di 65 città, la fiamma passerà anche attraverso luoghi storici come il Mont Saint-Michel e il Castello di Versailles, simboli dell’identità culturale francese. Il 2024 è un anno a cinque cerchi. Infatti il 26 luglio a Parigi, lungo un percorso di 6 chilometri sulla Senna e poi per le strade del centro, si svolgerà la Cerimonia di apertura. Questa è una grande novità: verrà abbandonata la tradizionale parata all’interno di uno stadio in favore di un’invasione pacifica della città. A 80 giorni dall’inizio di quello che sarà un evento planetario, facciamo il punto su ciò che vedremo, in che modo potremo seguire i Giochi in tv, tutte le curiosità da sapere, gli italiani da tifare e non solo.