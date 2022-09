Siamo Anastasia e Cosmary, le Veline!

Presentatevi in una frase.

Cosmary: «Mi chiamo Cosmary Fasanelli, ho 22 anni, sono di Brindisi, faccio la ballerina e mi ritengo una ragazza solare, empatica, determinata e romantica».

Anastasia: «Sono Anastasia Ronca, ho 22 anni, arrivo da Somma Vesuviana (NA), ho studiato ginnastica artistica, appaio timida, ma poi mi apro e sono sempre sorridente».

Siete le nuove Veline. Emozionate?

Cosmary: «Tantissimo! Non si percepisce?».

Anastasia: «Forse lo stiamo realizzando proprio adesso».

Prima cosa avete fatto?

Cosmary: «Ho partecipato come ballerina a diversi programmi tv, mi sono presentata come solista a “Tú sí que vales” e come concorrente all’ultima edizione di “Amici”. Sono stata Miss Cinema 2019».

Anastasia: «Ho studiato arte e moda e lavorato come modella. Ho praticato ginnastica artistica a livello agonistico, da poco studio danza. Sono apparsa in tv a “Colorado” e “Temptation Island”».

Il vostro forte?

Cosmary: «Ballare, ho iniziato a 3 anni e mezzo. Ma anche parlare: quando non sono in ansia mi viene bene».

Anastasia: «La ginnastica artistica, sfilare e posare».

Il provino a “Striscia” come è stato?

Cosmary: «A luglio mi hanno chiamato a Mediaset chiedendo di preparare due coreografie, ma senza dire che il provino era per “Striscia”. Noi facevamo tante domande, però nessuno ci diceva nulla».

Anastasia: «Mi hanno chiesto se ballavo, ho risposto che mi piaceva, ma che non sono una professionista. In studio c’erano altre ballerine e lì ho pensato che forse avevano sbagliato a convocarmi».

Chi vi ha comunicato che eravate state scelte?

Cosmary: «Mi ha chiamato la coreografa Manuela Bertolo. Io ero contentissima, per una ballerina fare “Striscia” è la soddisfazione più grande! Ed è una scuola per diventare un’artista completa».

Anastasia: «Era passato un po’ di tempo, quando mi hanno chiamato ero incredula, per prima cosa mi hanno detto che avrei dovuto trasferirmi a Milano per studiare danza».

La prima persona a cui lo avete detto?

Cosmary: «Mamma e papà, ero a casa con loro. Mia madre piangeva, mio padre no, ma era emozionato pure lui».

Anastasia: «Mamma. Il suo timore era che mi sarei dovuta trasferire: sono figlia unica».

Com’è andato l’incontro con Antonio Ricci?

Cosmary: «All’inizio il panico! Poi ci ha messo a nostro agio e tranquillizzate. Siamo qui da poco, ma mi sento già a casa».

Anastasia: «Siamo entrate intimorite nel suo ufficio, ma lui ci ha fatto capire che “Striscia” è una grande famiglia».

“Striscia” esiste da prima della vostra nascita.

Cosmary: «Ricordo che finivo le lezioni di danza, arrivavo a casa alle otto e mezzo di sera e trovavo papà davanti a “Striscia”, la guardavamo insieme e lui mi diceva: “Vedi lo stacchetto?”».

Anastasia: «Da piccola guardavo il programma “Veline” e pensavo che un giorno mi sarebbe tanto piaciuto fare il concorso per partecipare».

Avete in comune una cagnolina di nome Asia. Altre affinità?

Cosmary: «L’abbiamo scoperto per caso! Siamo abbastanza simili, lei forse è più timida».

Anastasia: «Ci assomigliamo pure! Ai casting qualcuno ci ha chiesto: “Ma siete sorelle?”».

Nel curriculum si legge: nessun tatuaggio.

Cosmary: «Ho pure fatto dei disegni che mi piacciono, ma non ho il coraggio di tatuare sul mio corpo qualcosa che mi possa segnare per sempre».

Anastasia: «Mi piacciono, sugli altri. Lavorando come modella meglio non averli».

Hobby e passioni fuori dallo spettacolo?

Cosmary: «Mi piace scrivere, anche se di solito lo faccio nei momenti in cui sono triste. E guardare serie tv con mia mamma».

Anastasia: «Allenarmi in palestra e andare in giro con la mia cagnolina».

Serie tv preferita?

Cosmary: «“Grey’s Anatomy”».

Anastasia: «“Jessica Jones”».

Cosa vi piacerebbe fare fra dieci anni?

Cosmary: «L’attrice, oppure condurre un programma. I miei modelli? Julia Roberts al cinema e Michelle Hunziker in tv».

Anastasia: «Vorrei recitare e fare l’attrice. Mi piacciono Angelina Jolie e Sophia Loren».