Silvan: «Io, Commendatore nel ricordo di mio papà»

Il re dei prestigiatori ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa prestigiosa onorificenza Paolo Fiorelli







Per fissare questa intervista a Silvan, gli telefono. Lui risponde, gentilissimo, e mentre stiamo decidendo la data sento una voce: «Maestro, Maestro! Mi scusi ma... il telefonino?». «Ah, ma certo cara, che sbadato, eccolo qua». Chiedo chiarimenti: «Guardi, ero entrato in un negozio di animali per il mio cane Spotty, e la signorina alla cassa mi ha chiesto di farle una magia. Routine. Così le ho fatto sparire il telefono. Poi mi ha chiamato lei e, sovrappensiero, sono uscito dal negozio senza ridarglielo...». Cose che succedono se si è uno dei più grandi illusionisti del mondo. Ma veniamo, con la prima domanda, al vero motivo dell’intervista.

Silvan, lei è stato nominato Commendatore dal Presidente Mattarella. Che effetto le fa?

«Una gioia inattesa, esaltante. Commozione pura ricordando mio papà: lui era il capo della polizia lagunare di Venezia e fu insignito dello stesso titolo dall’allora Presidente Giovanni Gronchi».

Del resto lei ha ricevuto tanti riconoscimenti. A quali tiene di più?

«Mi costringe a parlare di me. Scusatemi... Ricorderei l’essere stato eletto due volte “Mago dell’anno” dall’Academy of Magical Arts di Hollywood, l’essere entrato nella Hall of Fame della magia, il Prix Lumière per i miei studi su Georges Méliès e il Master Fellowship Award, il più alto riconoscimento che può ricevere un illusionista».

Presto la rivedremo in tv ospite di Mara Venier, e non è la prima volta. Cosa pensa di lei?

«È una donna affascinante, intelligente, piena di carisma. E poi è veneziana come me. I veneziani sono gentili, comunicativi, rispettosi...».

Ed eleganti. È vero che non ha mai messo i jeans in vita sua?

«Vero. Però ho 35 smoking e porto sempre i gemelli. Ogni due mesi mando a Londra sei camicie per farle inamidare. Lo sparato (la parte anteriore inamidata delle camicie, ndr) deve essere lucido, duro. Oggi così non lo trovi. Baudo mi chiese: “Ma chi è il tuo sarto?”».

In tv non si limitava a proporre i suoi numeri ma era un vero conduttore: “Sim Salabim”, “Buonasera con... Silvan”. Come nacque la cosa?

«Dirigenti Rai come Bruno Voglino e Mario Maffucci credettero in me».

È apparso anche al cinema. Ricordi divertenti?

«Recitai con Monica Vitti e Dirk Bogarde in “Modesty Blaise - La bellissima che uccide” e per Damiano Damiani in “L’inchiesta” ma poi, subissato da contratti, dovetti dire di no a tante offerte. Tra cui una per “Mariti” al fianco di Peter Falk».

Tra le persone incontrate chi ricorda di più?

«Papa Francesco: è stato il terzo Pontefice per cui mi sono esibito. Poi Orson Welles: da ragazzino lo intrattenni mentre girava “Otello” a Venezia, in seguito seppi che si faceva mandare dall’Italia i miei programmi tv. Ronald Reagan mi invitò alla Casa Bianca dopo che a Versailles avevo intrattenuto i “Sette grandi”. Ricordo la sicurezza: analizzarono e smontarono ogni strumento, prima di esibirmi ci vollero ore!».

Ma lei quando ha cominciato a fare magie?

«A 7 anni. Visto che stavo sempre chiuso in camera a provare i trucchi, mio papà mi portò a San Servolo, “l’isola dei matti”, per farmi vedere da un illustre psichiatra. Presi una cordicella, la tagliai, la misi in bocca e la ritirai fuori intera. “Questo ragazzo è un artista” disse lo psichiatra a mio padre».

Il nome Silvan lo coniò Silvana Pampanini. Le è subito piaciuto?

«Immensamente. “Vedrai, ti porterà fortuna”. Cara, dolce e bellissima Silvana».

E la formula “Sim Salabim” come è nata?

«Da un ritornello musicale danese in voga negli Anni 40».

Qual è stata la magia più difficile da realizzare?

«La manipolazione di 120 carte da gioco con una sola mano, che ancora eseguo».

Pensavo fosse più difficile far sparire l’elefante.

«Ma no, quella è una sciocchezza. La destrezza di mano è al centro di tutto. La conformazione e l’elasticità delle mie mani è ottenuta con l’applicazione costante. Mi esercito tre ore al giorno con piccoli pesi legati alle dita».

Oggi nel suo spettacolo taglia una donna in otto pezzi. Non bastavano i classici due?

«Ma io l’ho tagliata anche in verticale. È più difficile!».

Con tutte queste magie ha tempo per la famiglia?

«Sempre. Mio figlio Stefano è anche il regista dei miei spettacoli: è colto e creativo. Mia figlia Sara Olga lavora ai Musei Vaticani. E di mia moglie non mi faccia parlare, perché già sento spuntare le lacrime (Irene Ethel Mansfield è scomparsa due anni fa, ndr)».

Mi dica solo se l’ha conquistata con la magia.

«Naturalmente. Ero a Londra, lei vendeva oggetti per beneficenza. Bellissima. Comprai un cappello e ne tirai fuori una rosa. Poi la invitai a bere un caffè e feci apparire le zollette di zucchero sul suo piattino. Il padre era contrario, diceva “italiani tutti playboy”, ma alla fine ha dovuto cedere».

Per concludere: ci sono ancora magie da inventare, o ormai è stato fatto tutto?

«Io continuo ad aggiungere novità al mio spettacolo “La grande magia”, con cui sono in tour anche ora. A un nuovo numero posso lavorare anche un anno e mezzo. Mi faccio fare i prototipi in un’officina di Roma da un signore che conosco da trent’anni. Quando arrivo mi dice sempre: “A Silvan, questo non se po’ fa, non se po’ fa!”. Ma poi lo facciamo».