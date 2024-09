“Silverlines” di Damiano David: la luce oltre la paura

Dal 27 settembre, il brano dell'esordio solista della voce dei Måneskin Alessandro Alicandri







Il progetto Måneskin ci ha regalato negli ultimi anni le emozioni della grande popolarità internazionale, rappresentando il modello di un genere e di una proposta capace di catturare l'attenzione dell'Europa e del mondo in modo disarmante. Però i veri fan, quelli della primissima ora, ricordano quanto disarmante dei Måneskin fosse la capacità del suo cantante di emozionare con la sua voce.

Dal 27 settembre Damiano David dà il via al suo progetto solista con "Silverlines". È un brano che parte piano e voce che in poche semplici parole, racconta come si possa guarire dalla paura e dalla disperazione intravedendo le "silverlines". È intraducibile in italiano ma un modo per dire che nel cielo più buio, è possibile intravedere delle linee d'argento, indizio lontano del ritorno della luce.

Il brano è prodotto da Labrinth, una vera istituzione nel mondo della produzione musicale. Ha lavorato alla colonna sonora della serie in onda su Sky "Euphoria" e ha collaborato alla versione live action de "Il re leone", "Spirit", ma nel pop urban ha collaborato con chiunque conti oggi nel rap e pop: da Ed Sheeran a Nicki Minaj, passando per The Weeknd e Eminem. Il brano molto presto si trasforma in un'epica opera glam rock: i suoni e cori ascensionali hanno un enorme impatto emotivo e la voce di Damiano è spinta verso l'alto, in un'idea semplice ma ambiziosa nella quale si respira il pop rock d'altri tempi.