Silvio Berlusconi è morto

Si è spento alle 9.30 di lunedì 12 giugno 2023 Silvio Berlusconi. Aveva 86 anni. Silvio Berlusconi non è stato solo un grande statista, un geniale imprenditore che tra i tanti suoi meriti ha anche quello di aver rivoluzionato il mondo della tv e dello spettacolo non solo in Italia, e un uomo di sport vincente. Per noi di Sorrisi è stato un editore appassionato, che anche attraverso sua figlia Marina, presidente del Gruppo Mondadori, ci ha sempre fatto sentire la sua attenzione, la sua competenza e il suo affetto. Oggi siamo tutti molto tristi.

Nel pomeriggio di lunedì 12 giugno la salma verrà traslata a Villa San Martino ad Arcore. I funerali di Stato si terranno mercoledì 14 giugno alle 15 nel Duomo di Milano e saranno officiati dall'arcivescovo di Milano Monsignor Mario Delpini.