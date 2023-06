Tanti i personaggi che alla notizia della morte hanno voluto rendegli omaggio sui social Redazione Sorrisi







La morte di Silvio Berlusconi stamattina ha colpito tutta Italia. Ma in modo particolare, le persone che lo hanno conosciuto oppure che hanno lavorato per le sue aziende in un mondo dello spettacolo che in questi decenni Berlusconi ha contribuito a forgiare come nessun altro. Ecco alcuni degli omaggi più accorati che sono stati pubblicati sui social in queste ore.