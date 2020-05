Sirius di “Uomini e Donne”: chi è il corteggiatore di Gemma

26 Maggio 2020 | 11:45 di Alessandro Alicandri

Non possiamo nascondervelo. Da qualche settimana ci siamo appassionati come tanti di voi alle vicende di Gemma Galgani alle prese con il giovane corteggiatore "di chat" Sirius, nome in codice di Nicola Vivarelli. Dopo una partenza tutta rose e fiori, ora la situazione si fa sempre più intricata. Nicola ha aperto la porta (anche se per pochissimo) a altre corteggiatrici più giovani e dopo aver ammesso di non poter dare un'esclusiva a Gemma, il risultato è che questa attrazione tra la dama torinese e questo splendido ragazzo sembra non possa avere un lieto fine.

Chi è Sirius?

Anche se il suo lavoro è principalmente occuparsi di navi come terzo ufficiale della compagnia statunitense Carnival Cruise Line, il giovane è nato nel 1994 e ha 26 anni. Nato e cresciuto a Forte dei Marmi, ha frequentato l'Istituto tecnico nautico statale Galilei-Artiglio di Viareggio. È molto legato alla mamma Luisella Del Feo, di cui ha parlato spesso in trasmissione. Il padre, separato dalla madre, è anche lui nella marina militare. Non è solo appassionato di mare, ama anche le luci dei riflettori: iscritto a un'agenzia, per hobby fa piccoli lavori da modello. Ha vissuto a Londra e ama le feste e il divertimento notturno, come dimostrano le sue storie su Instagram.

Non è la prima volta che Nicola Vivarelli "corteggia" Uomini e Donne. Ha infatti partecipato ai provini del programma più o meno cinque anni fa, come ha dichiarato la sua ex fidanzata Chiara Vannucci. Insomma, tra sospetti e sogni, la storia si fa molto intrigante. Valentina Autiero, altra storica presenza al Trono Over, vuole capire se è tutto vero questo trasporto che Nicola dice di avere e gli sta mettendo i bastoni tra le ruote, corteggiandolo alla ricerca delle sue intenzioni. Tina, dal canto suo, crede che sia un "cialtrone". Come andrà a finire?