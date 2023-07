Sky e Tv8, i programmi per l’autunno 2023 (e per il 2024)

Una stagione televisiva ricca di produzioni originali, serie, show, film e tanto sport I 3 giudici di "MasterChef": Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri Giusy Cascio







Nel 2023 Sky celebra 20 anni di presenza in Italia e lo fa annunciando una stagione televisiva ricca di produzioni originali, serie italiane e internazionali, show super popolari, film in arrivo e tanto sport.

Le serie italiane

Partiamo subito dalle novità: dopo la seconda stagione di “Domina” con Kasia Smutniak disponibile dall’8 settembre, l’autunno è pieno di titoli inediti. Si inizia a ottobre con il mistery drama in otto episodi “Un’estate fa”, serie gialla in cui si viaggia indietro nel tempo ai nostalgici Anni 90 con protagonisti Lino Guanciale, che interpreta l’avvocato cinquantenne Elio, e Filippo Scotti (nei panni di Elio giovane).

A seguire, “Unwanted Ostaggi del mare” con Marco Bocci, liberamente tratta da “Bilal”, il libro-inchiesta sulle rotte dei migranti del giornalista Fabrizio Gatti, e “Non ci resta che il crimine - La serie”, avventura ambientata nel 1970, con gli stessi protagonisti della trilogia cinematografica (Marco Giallini, Gianmarco Tognazzi, Giampaolo Morelli) cui si aggiunge Maurizio Lastrico nel ruolo di Duccio Casati, un borghese progressista che ha a cuore i ragazzi del movimento studentesco.

Nel 2024 fra le altre novità targate Sky c’è la seconda stagione di “Call my agent Italia” che avrà come guest star Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino, Claudio Santamaria, Elodie, Gabriele Muccino, Serena Rossi, Gianmarco Tognazzi e Sabrina Impacciatore.

Tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del premio Strega 2019, arriva la serie storica “M. Il figlio del secolo”, con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. Oltre ai nuovi episodi di “Il re” con Luca Zingaretti, vedremo la serie in sei episodi “Un amore” con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, storia romantica ambientata tra la Spagna e Bologna.

Tra i nuovi progetti, c’è la serie in quattro episodi “Piedone”, con Salvatore Esposito. L’attore di “Gomorra” veste i panni dell’ispettore di polizia Vincenzo Palmieri, un allievo del commissario Rizzo alias “Piedone lo sbirro”, personaggio reso immortale da Bud Spencer.

Inoltre, si gira in questi giorni a Pavia “Hanno ucciso l’Uomo Ragno - La vera storia degli 883”, diretta da Sydney Sibilia. Con Elia Nuzzolo che interpreta Max Pezzali e Matteo Oscar Giuggioli nel ruolo di Mauro Repetto.

Le serie straniere e i film

Ad agosto arriva l’ultima stagione di “Billions” con Damian Lewis e Paul Giamatti, mentre a fine 2023 è attesa la quarta stagione di “True detective”: “Night country”, un caso inquietante tra i ghiacci dell’Alaska con Jodie Foster e l’ex campionessa di pugilato Kali Reis. Tra le serie internazionali in programmazione prossimamente, “Mary & George” con Julianne Moore, “The regime” con Kate Winslet e Hugh Grant, “The sympathizer” con Robert Downey Jr., l’ultima stagione di “Yellowstone” con Kevin Costner, la seconda di “House of the dragon” e la terza di “The White Lotus”.

Per il cinema d’autore, sono in arrivo, tra gli altri, i film “L’immensità” di Emanuele Crialese, con Penélope Cruz (ad agosto), “Il Sol dell’avvenire” di Nanni Moretti, “Il ritorno di Casanova” di Gabriele Salvatores con Toni Servillo e “Vangelo secondo Maria”, tratto dal libro di Barbara Alberti, con Benedetta Porcaroli nel ruolo di Maria e Alessandro Gassmann in quello di Giuseppe. Tra i titoli internazionali, il poliziesco con Liam Neeson “Detective Marlowe” (ad agosto) e il film di Stephen Frears “The lost king”. In prima visione per tutta la famiglia, “Il gatto con gli stivali 2 - L’ultimo desiderio” (a settembre), “Me contro Te - Il film: missione giungla” e “Super Mario Bros. - Il film”, tratto dal videogioco.

L’intrattenimento

Dopo il successo delle prime edizioni, sono riconfermati anche nella prossima stagione su Tv8 da settembre il preserale “Alessandro Borghese - Celebrity Chef”, il game show di Nicola Savino “100% Italia” e il “GialappaShow” di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, condotto dal Mago Forest.

Tornano tutti i titoli più amati dell’intrattenimento Sky, come “X Factor” condotto per il secondo anno da Francesca Michielin e con la giuria formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. E ancora: “MasterChef Italia” con il trio di giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, le nuove avventure di “Pechino Express” e gli episodi inediti di “4 Ristoranti”, “4 Hotel” e le spose di “Quattro matrimoni”, quest’ultimo presentato da Costantino della Gherardesca.

Informazione e sport

Il canale all news Sky Tg24 ha in serbo una serie di approfondimenti sull’intelligenza artificiale e appuntamenti come “Earth4all - Il mondo di Francesco”, reportage sull’impegno del Papa per l’ambiente, il ciclo di interviste “Ventenni” dedicato alla Generazione Z e le docuserie originali “Dove nessuno guarda - Il caso di Elisa Claps” ed “Essere Umani - Manaus”, entrambe a cura di Pablo Trincia.

Anche l’offerta sportiva è amplissima. Non solo calcio, con la Champions League e le 51 partite degli Europei (Uefa Euro 2024) in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Ma più di 20 discipline, tra cui spiccano il basket con i campioni americani dell’Nba, il Sei Nazioni di rugby e la vela con il ritorno dell’America’s Cup.