10 telenovelas indimenticabili degli Anni 80 e 90

Uno scambio di culle tra una famiglia ricca e una povera. E il destino che anni dopo, grazie all’amore, bussa alla porta per chiedere il conto. La canzone “Piccola e fragile” di Drupi fare da sigla alla storia della ragazza non vedente Topazio e del suo Gianluigi, vissuto in una benestante famiglia (che non era la sua). Infarcendo le 181 puntate di intrighi e mistero ecco il grande successo di Grecia Colmenares. Non tutti sanno che, in realtà, la telenovela (che doveva chiamarsi "Cristal") è il remake della venezuelana “Esmeralda", con Lupita Ferrer, girata negli Anni 70.