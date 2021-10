25 anni di “Un posto al sole”

Il 21 ottobre 1996 andava in onda la prima puntata della soap di Raitre, che festeggia così... Tiziana Lupi







Il 21 ottobre 1996 andava in onda la prima puntata di "Un posto al sole". Ricorrono quindi i 25 anni della storica soap di Raitre, ma per le restrizioni dovute al Covid si è potuto fare solo il brindisi che vedete in questa foto. «Per festeggiare a dovere questo grande traguardo avremmo dovuto invitare migliaia di persone. Speriamo di poterlo fare l’anno prossimo» si augura Renata Anzano, produttrice Fremantle (la società che con Rai Fiction, nel Centro di produzione Rai di Napoli, realizza la serie).

Basti pensare che dalla prima puntata a oggi nella soap hanno recitato più di diecimila attori, tra cast fisso, attori ricorrenti e comparse. A ricordare ai fan di Un posto al sole l’importante anniversario ci penseranno degli spot. E a Natale ci sarà una sorpresa. «Non possiamo anticipare nulla ma sarà qualcosa di bello» dice la Anzano. E chissà che non alluda a una trasferta natalizia… Ideata da Giovanni Minoli sulla base del format australiano Neighbours, in 25 anni la soap è stata interrotta solo durante la pandemia del 2020.

Accanto ai veterani Patrizio Rispo, Marina Tagliaferri, Marzio Honorato, Luisa Amatucci, Germano Bellavia, Alberto Rossi e Claudia Ruffo, presenti fin dalla prima puntata, si sono alternati personaggi più o meno ricorrenti e guest star come Serena Rossi, Cristiana Dell’Anna, Greta Scarano, Serena Autieri, Fabio Fulco, Luca Ward e Ninni Bruschetta. E dietro alla macchina da presa, tra i 125 registi impiegati, si sono visti, tra gli altri, Gabriele Muccino, Stefano Sollima e Francesco Vicario.

Negli anni "Un posto al sole" ha sempre rivolto uno sguardo attento ai temi sociali e di attualità, parlando di camorra, droga, violenza sulle donne, dipendenza dal gioco… Ed è anche questa, forse, una delle chiavi di un successo da oltre un milione e mezzo di spettatori a puntata. Sul set sono nate amicizie, come quelle tra Patrizio Rispo, Peppe Zarbo e Alberto Rossi, e amori, come per Serena Rossi e Davide Devenuto e Luca Turco e Giorgia Gianetiempo. E sono stati celebrati diversi matrimoni, come quello tra Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti. «All’inizio, quando qualcuno di noi si sposava, l’augurio era quello di vedere nascere i figli. Ora di vedere la Laurea dei nipoti!» chiude Anzano.

E adesso diamo i numeri: in 25 anni è successo di tutto