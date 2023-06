A “Beautiful”, cameo di Andrea Bocelli con la moglie Veronica e la figlia Virginia

I telespettatori italiani la vedranno in onda su Canale 5 nella primavera 2024 Redazione Sorrisi







A “Beautiful”, la soap in onda su Canale 5, arriva la partecipazione speciale di Andrea Bocelli, con la moglie Veronica Berti e l’ultimogenita undicenne, Virginia.

Il cameo d’eccezione di Andrea Bocelli è stato registrato lo scorso maggio a Roma, dove la soap è approdata per la prima volta in 36 anni. Nella scena che lo vede guest star, il tenore, seduto al pianoforte e affiancato da moglie e figlia, canterà per Brooke e Ridge, alias Katherine Kelly Lang e Thorsten Kaye, il suo celebre brano “A te”.



Sulla CBS, negli Stati Uniti, la messa in onda della puntata di "Beautiful" che lo vede protagonista con la famiglia è prevista per lunedì 26 giugno 2023. I telespettatori italiani la vedranno in onda su Canale 5 nella primavera 2024.

In USA, le 6 puntate girate a Roma dove sono approdati sette protagonisti - Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson) - andranno in onda tra il 16 e il 23 giugno.