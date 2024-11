“Beautiful”, a Roma riscoppia l’amore tra Brooke e Ridge

Su Canale 5 vanno in onda le puntate della soap girate nella Capitale lo scorso anno. Ed ecco che cosa succederà Tiziana Lupi







Quando nel maggio del 2023 sette attori del cast di “Beautiful” sono arrivati a Roma per girare alcune puntate della soap ambientate nella Capitale, noi di Sorrisi eravamo sul set (gli unici ammessi) per raccontarvi aneddoti e curiosità raccolti dietro le quinte. Ora, finalmente, quegli episodi vanno in onda anche in Italia: l’appuntamento con il primo dei sei è previsto per sabato 9 novembre su Canale 5.

Beautiful a Roma Annika Noelle è Hope, a Roma per la sfilata della sua linea di moda. Qui è in piazza Navona. Katherine Kelly Lang davanti alla Fontana della Barcaccia in piazza di Spagna. Annika alla Fontana di Trevi. L’attrice e i suoi colleghi hanno approfittato delle pause per visitare alcuni tra i luoghi più caratteristici e suggestivi della capitale. Tra le location scelte per le puntate romane di “Beautiful” non poteva mancare il Colosseo. Thorsten Kaye e Katherine Kelly Lang ascoltano Andrea Bocelli che canta “A Te”. La scena però è stata girata in studio a Los Angeles. Brooke e Ridge al Gianicolo. La troupe ha potuto girare mentre il cannone sparava il colpo che ogni giorno, dal 1° dicembre 1847, segnala le 12 in punto. Approfittando della veduta dal Giardino degli Aranci, scatta un romantico bacio tra Brooke e Ridge.

Nell’attesa, in questo servizio vi proponiamo alcune immagini di ciò che vedrete in tv: così potrete non solo avere qualche gustosa anticipazione, ma anche fare un giro turistico virtuale in compagnia di alcuni tra gli attori più amati di “Beautiful”. A partire, naturalmente, da Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) che, complice la bellezza di Roma, si scopriranno per l’ennesima volta innamorati...