“Beautiful”, cosa succederà a Bridget?

Faccia a faccia con Ashley Jones, che ci svela il destino che attende la figlia di Brooke ed Eric Enrico Casarini







Faccia a faccia con un’icona di "Beautiful": Ashley Jones, ovvero Bridget Forrester. La figlia di Eric e Brooke, dottoressa di enorme talento, da qualche anno compare sui nostri teleschermi come personaggio amatissimo e sorprendente della soap, nonostante non sia più con costanza nel flusso delle vicende. E da qualche anno è anche molto presente nel nostro Paese, che ama molto da Sud a Nord. Parla di Puglia, Costiera Amalfitana, Roma, Toscana, Milano, Sanremo e le si illuminano gli occhi.

La stessa luce che brilla mentre, nella nostra chiacchierata, ci parla di "Beautiful": «Perché è letteralmente una casa. Appena torno nel teatro di posa, sento di essere in un ambiente sicuro, protetto, dove ci si può fidare di tutti. Immagino che se non fosse così, la soap non andrebbe in onda da 37 anni».

Ashley, “conosce” Bridget ormai da 20 anni: a questo punto, che cos’ha capito di lei?

«Che siamo praticamente uguali! Siamo due donne che hanno voluto realizzare tanto nella loro vita, a partire dall’avere un figlio (Hayden, il figlio di Ashley, ha 8 anni; Logan, il figlio di Bridget, ne ha 13, ndr). Che hanno avuto molte passioni, ma che non hanno ancora trovato l’amore della loro vita. E lo cerchiamo entrambe!».

Onestamente, le pesa il fatto di non essere più fissa nel cast?

«Un po’ è triste, sì. Ma sono stata in scena tutti i giorni per una dozzina di anni e ho capito anch’io che bisognava dare un po’ di respiro a Bridget. Poi avevo anche altri progetti in ballo… Oggi, però, c’è una nuova sfida: rientrare ogni volta al momento giusto, con una storia interessante. E poi so bene che per gli spettatori, soprattutto quelli italiani, Bridget in realtà c’è sempre!».

Tra lei e Katherine Kelly Lang c’è amicizia vera, profonda. Per esempio, siete appena state ancora una volta in Italia insieme… Si aspettava che da un rapporto di lavoro nascesse un simile legame?

«No, davvero. È una cosa cresciuta naturalmente e fluidamente. E non era banale: il nostro ambiente è competitivo e tradizionalmente le attrici non si sono mai molto “sostenute” a vicenda».

Qual è la situazione più bizzarra che Bridget ha affrontato?

«Penso che sia stato quando ha scoperto prima che suo padre era Eric e non Ridge (Sheila aveva falsificato un test di paternità!), e poi che Ridge non era neppure suo fratello, perché non era figlio di Eric, ma di Massimo Marone, il che, oltretutto, è avvenuto quando si stava invaghendo di Ridge… Abbastanza pazzesco, no?».

Quando rivedremo Bridget in onda in Italia?

«Secondo me nei primi mesi del 2025. Aiuterà papà Eric a risolvere un problema molto grave. Credo di essermela cavata bene: ho ricevuto anche una candidatura all’Emmy (l’Oscar della tv, ndr) come personaggio “non fisso” di una serie!».