“Beautiful” festeggia 8.000 puntate: le curiosità di oltre 30 anni di storie incredibili

28 Novembre 2019 | 15:01 di Matteo Valsecchi

In questi giorni sta per andare in onda anche in Italia la puntata numero 8.000 di “Beautiful” (negli Stati Uniti è stata trasmessa il 4 gennaio), la soap americana che debuttò Oltreoceano nel 1987 e in Italia arrivò prima su Raidue (dal 1990 al 1994) e poi passò su Canale 5 dove va in onda da 25 anni.

In questi decenni abbiamo visto davvero di tutto: quasi un centinaio di matrimoni, morti sorprendenti e altrettanto inattese resurrezioni, incendi, omicidi, follie di ogni tipo. E anche in questo storico episodio i colpi di scena sono assicurati: Hope, infatti, sta per dare alla luce la sua bambina, ma, come al solito, nulla andrà come previsto, lasciando aperti interrogativi che proseguiranno per mesi. Intanto, per celebrare questo traguardo speciale, vi raccontiamo le curiosità, le bizzarrie e le storie incredibili dei personaggi che hanno reso “Beautiful” così grande.

Trent’anni di emozioni e follie

1) Il primo personaggio ad apparire in una scena di “Beautiful” fu Ridge. Vero o falso?

Vero A interpretarlo era Ronn Moss. L’attore fu sostituito brevemente nel 1992 da Lane Davies, mentre dal 2013 è stato rimpiazzato da Thorsten Kaye.

2) Taylor, la supercattiva interpretata da Hunter Tylo, è morta tre volte. Vero o falso?

Falso Sono due le morti fasulle di Taylor. In entrambi i casi, dopo un incidente aereo e dopo una sparatoria, è stata salvata dal principe Omar (Kabir Bedi).

3) Il titolo originale della serie è “The Bold and the Beautiful”. Vero o falso?

Vero Può essere tradotto come “Belli e sfacciati”.

4) John McCook e Katherine Kelly Lang, ossia Eric e Brooke, sono gli unici attori presenti dalla prima puntata. Vero o falso?

Vero Tutti i loro colleghi presenti in quell’episodio se ne sono andati.

5) Gli attori che hanno interpretato Thorne sono sette. Vero o falso?

Falso Sono quattro: Clayton Norcross (1987-89), Jeff Trachta (1989-96), Winsor Harmon (1996-2016) e Ingo Rademacher (2017-19).

6) Ridge e Brooke si sono sposati 11 volte? Vero o falso?

Falso In questo conteggio ci sono anche i matrimoni invalidati e quelli non celebrati. Quelli effettivi sono quattro.

7) Pam (Alley Mills) cercò di uccidere Donna (Jennifer Gareis) cospargendola di miele per farla attaccare da un orso. Vero o falso?

Vero Anche se sembra il modo più demenziale possibile per eliminare qualcuno, è successo veramente.

8) Karla Mosley interpreta Maya Avant, il primo personaggio transgender della soap. Vero o falso?

Vero È la moglie di Rick Forrester (Jacob Young).

9) John McCook nei panni di Eric ha solo otto anni più di Ronn Moss che, invece, era suo figlio Ridge. Vero o falso?

Vero Infatti John McCook sin dalla prima puntata era stato costretto a tingersi i capelli di grigio.

10) Don Diamont ha interpretato due personaggi diversi. Vero o falso?

Vero La prima volta apparì in “Beautiful” come Brad Carlton: era un personaggio di “Febbre d’amore” presente in un episodio crossover tra le due serie. Dal 2009, invece, è Bill Spencer Jr.

11) Esistono due diverse Sally Spectra. Vero o falso?

Vero Quella storica fu interpretata da Darlene Conley dal 1989 al 2006 (l’attrice morì l’anno dopo). Dal 2017, invece, è entrata in scena la Sally più giovane con il volto di Courtney Hope: è la pronipote della Spectra originale.



12) Larry Hagman, il perfido J.R. di “Dallas”, ha interpretato Stephen, il padre di Brooke. Vero o falso?

Falso Stephen aveva il volto di Patrick Duffy, che in “Dallas” era Bobby, il fratello buono di J.R.



13) Sheila, l’altra storica cattiva che ha il volto di Kimberlin Brown, uccise Lance (Adam Huss) dandolo in pasto a uno squalo. Vero o falso?

Falso Gli lanciò contro delle api assassine.

14) Brooke da giovane voleva fare l’avvocato. Vero o falso?

Falso Al college ha studiato chimica. Ma è stata prima modella e poi donna d’affari.

15) Thorne ha commesso oltre 20 crimini. Vero o falso?

Vero Nel curriculum c’è di tutto: risse, omicidi tentati e riusciti, ricatti, immigrazione illegale e molto altro ancora.

16) La storica nemica di Stephanie Forrester, interpretata per 25 anni da Susan Flannery, era Katie Logan (Heather Tom). Vero o falso?

Falso Era Brooke la vera rivale di Stephanie, che fece di tutto per impedire il suo amore con Ridge.

17) Alcune puntate sono state girate in Italia. Vero o falso?

Vero Tra le location ci sono: Venezia, Portofino (GE), Como e Borgo Egnazia (BR).

18) Rick è il figlio di Eric e Brooke. Nato nel 1990, appena sette anni dopo era diventato adulto. Vero o falso?

Vero Nel 1997 era già interpretato da Jacob Young che all’epoca aveva 18 anni!

19) Charlton Heston è stato ospite delle soap. Fu brevemente il marito di Sally Spectra. Vero o falso?

Falso L’attore interpretò se stesso nel 1993. Nella finzione era un amico di Stephanie.



20) Oggi Hope ha il volto di Annika Noelle. Da bambina, invece, era interpretata da due gemelle. Vero o falso?

Vero Dal 2004 al 2009 Hope fu impersonata dalle sorelline Rachel e Amanda Pace.