“Beautiful” festeggia le 9000 puntate e approda a Roma

È un anniversario tutto italiano, quello di "Beautiful", in occasione del traguardo delle 9000 puntate: la longeva soap opera – la prima puntata risale al 23 marzo 1987 sulla CBS – approda in Italia, per la precisione a Roma. Dopo il lago di Como nel 1997, Venezia nel 1999, Portofino nel 2002 e la Puglia nel 2012, è adesso il turno della Capitale della “grande bellezza” amata in tutto il mondo.

Le sei puntate ambientate in Italia verranno girate tra il 15 e il 17 maggio 2023 e andranno in onda in Italia nella primavera 2024, prima ancora della messa in onda statunitense, prevista tra il 16 e il 23 giugno 2023.

I premi e i record

Vincitrice di numerosi premi internazionali, "Beautiful" vanta anche il record di “soap opera più popolare del mondo in onda” (secondo Il Guinness dei Primati), con ben 35 milioni di telespettatori giornalieri in oltre 100 paesi. Ha collezionato ben 14 nomination alla 50esima edizione degli Emmy Award come miglior serie, miglior sceneggiatura, miglior regia, Jacqueline MacInnes Wood come miglior attrice protagonista e Thorsten Kaye come miglior attore protagonista.