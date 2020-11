“Beautiful”, gli attori di nuovo sul set, ricominciano le riprese

13 Novembre 2020 | 11:55 di Giulio Pasqui

"Beautiful" è una delle soap più viste al mondo ed è stata anche una delle prime a riaprire il set durante la pandemia dopo che a metà marzo aveva sospeso le riprese. Ora, però, Ridge, Brooke & co. sono tornati sul set per registrare le nuove scene della soap. Lo hanno fatto adottando tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus.

Gli attori devono stare a distanza, anche durante le scene, e indossano le mascherine. Quando ci sono scene ravvicinate, la produzione si affida a dei manichini a grandezza naturale, simili ai personaggi reali. Le parrucche e i volti in lattice sostituiscono così i veri attori quando

E le scene intime? Anche per quelle la produzione ha pensato ad un'alternativa: i partner degli attori, i loro veri fidanzati/mariti/mogli, vengono utilizzati come controfigure per consentire baci ed effusioni.

«Siamo fieri di poter dire che lavoriamo a uno dei primi show a tornare dopo la quarantena», è il pensiero unanime degli attori. «C’erano un sacco di occhi puntati su di noi perché, se avessimo sbagliato, avremmo sbagliato per tutti. È stata una decisione molto coraggiosa, che in un certo senso ti dà speranza». I telespettatori italiani vedranno queste scene nelle prossime settimane su Canale 5.