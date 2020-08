Beautiful in vacanza per tre settimane

01 Agosto 2020 | 13:36 di Lorenzo Di Palma

Beautiful va in vacanza per tre settimane: la soap sarà come di consueto sospesa dal palinsesto di Canale 5 dal 3 al 21 agosto e tornerà in onda solo lunedì 24 agosto. Si dovrà quindi attendere per capire se e come Hope potrà riabbracciare la piccola Beth, la figlia che crede morta e che invece, con un inganno, è stata affidata a Steffy, sua rivale storica.

Al posto delle vicende delle famiglie Forrester e Spencer, nel palinsesto di Mediaset si allunga l'appuntamento con la soap spagnola Una vita dalle ore 13.40 alle 14.45, seguita dalla serie turca Daydreamer - Le ali del sogno e da Il Segreto che andranno regolarmente in onda.