“Beautiful”, Jacqueline MacInnes Wood parla della sua Steffy

Che succede alla bellissima Forrester? Lo abbiamo chiesto alla sua interprete Enrico Casarini







Steffy lo sa: il padre del figlio che porta in grembo è Finn (Tanner Novlan). Sempre però che non sia il frutto della sua notte “folle” con Liam (Scott Clifton)… Il pubblico di "Beautiful" si sta preparando, insomma, all’ennesimo colpo di scena nella soap di Canale 5, che il 23 marzo scorso ha compiuto (negli Usa) 35 anni di emozioni. Che succede alla bellissima Forrester, dunque? Lo abbiamo chiesto a chi “vive” con lei ormai dal 2008, la sua interprete Jacqueline MacInnes Wood.

Jacqueline, Steffy è in crisi…

«Sì, è stressatissima, afflitta dal senso di colpa, piena di rimpianti. La sua impulsività l’ha tradita ancora. Sa che ama davvero Finn, sente nel cuore e nell’anima che il figlio è suo, ma sa anche che la vita non obbedisce sempre ai sentimenti. E poi credo che Liam per lei sia come la kryptonite per Superman: è l’unico elemento che le toglie ogni forza e volontà».

Lei ha due figli ed è in attesa del terzo: da madre, che consiglio darebbe a Steffy?

«Rimediare a un errore con un errore non rimette le cose a posto. Ciò che ha fatto con Liam le dispiace, ma non è che adesso deve strapparsi i capelli. Basta con l’impulsività, è ora di razionalità».

Qual è stata la lezione più importante che lei, Jacqueline, ha appreso dalla maternità?

«Che l’organizzazione è tutto. Bisogna capire quali sono le priorità e fregarsene della perfezione. Ogni madre sa che ci sono giorni in cui è già un gesto eroico riuscire a vestirsi, a rifare il letto, a vestire e a dar da mangiare ai bambini. Quando riesci a fare tutto questo, è più che sufficiente».

Quanto si assomigliano Jacqueline e Steffy?

«Siamo unite dalla nostra “unicità” rispetto al mondo che ci circonda, entrambe abbiamo un ritmo di vita tutto nostro e viviamo con “gusto” (lo dice proprio in italiano, ndr). E tutte e due faremmo di tutto per amore».

Che cosa invidia a Steffy?

«Solo una cosa: una casa sulla scogliera affacciata sul mare di Malibu».

C’è qualcosa nel suo guardaroba che lei ama, ma che sa che potrebbe distruggere l’eleganza di Steffy?

«Immagino che andrebbero bene la mia vestagliona rosa super soffice e le ciabattone coi coniglioni, da indossare rigorosamente senza trucco e coi capelli selvaggi. E anche i pantaloni multicolor della tuta da portare con maglietta ad altezza ombelico. A me piacciono… Almeno fino a quando piaceranno a mio marito Elan!».

Elan di cognome fa Ruspoli, radici italiane, dunque. Se le dico Italia, lei che cosa mi risponde?

«Dico cucina, moda, sentimento, architettura, la “bella vita” (in italiano,ndr)! Elan e io vorremmo venire in Italia il più spesso possibile, e non è detto che, prima o poi, non ci si venga a vivere».