“Beautiful”, Katherine Kelly Lang (Brooke) compie 60 anni

Katherine Kelly Lang, ovvero Brooke Logan di “Beautiful”, il 25 luglio compirà 60 anni. Un traguardo da festeggiare, anche perché su di lei gli anni non sembrano lasciare alcun segno. Anzi, è più bella che mai.

Ha in programma qualcosa di speciale per quel giorno?

«Dom (il suo fidanzato Dominique Zoida, ndr) sta organizzando una fuga a sorpresa. Non ho idea di dove andremo.Probabilmente in auto e non molto lontano».

Ha passato più della metà della sua vita nei panni di Brooke. Come fa a tenere separate queste “vite parallele”? A volte si sovrappongono?

«Non ho mai avuto problemi a tenere separate Brooke e Katherine. Quando entro sul set mi trasformo in lei. Quando esco dal set lei scompare. È come una buona amica che trovo solo al lavoro. Siamo simili in qualche modo, siamo entrambe imprenditrici ambiziose e motivate, amiamo profondamente i nostri figli e le nostre famiglie. Seguiamo i nostri cuori e i nostri sogni. Siamo autentiche e cordiali. Siamo persone che lavorano a Hollywood. La differenza più grande è così ovvia, ma a volte è necessario ricordarla alle persone: io sono una persona reale mentre lei è un personaggio creato dalla famiglia Bell e interpretato da me».

Brooke Logan cosa potrebbe regalarle?

«Cosa farebbe Brooke Logan? Cosa potrebbe donarmi? Non lo so neppure io. Oppure, nella mia fantasia, potrebbe regalarmi una nuova stalla dove potrei tenere la mia bellissima cavalla, Tiffany. Ultimamente cavalco e mi alleno molto con lei per competere di nuovo nelle corse di resistenza a lunga distanza. Ha uno spazio confortevole nella stalla dove ora vive, ma mi piacerebbe che ne avesse una tutta sua».

Nel 1984 ha interpretato uno dei suoi primi ruoli televisivi in uno degli ultimi episodi di una leggendaria serie tv: “Happy days”. Ripensando a quei giorni, avrebbe mai immaginato che sarebbe diventata lei stessa una leggenda della tv? A proposito, c’è qualcosa di curioso che ricorda di quel ruolo?

«Proprio come tutti, non posso prevedere il futuro. Non sono un’indovina. Ho sempre vissuto il momento senza cercare di sapere che verrà. Se qualcuno mi avesse detto cosa sarebbe successo, sarei stata scettica sul fatto che lo sapesse davvero. Ma probabilmente avrei pensato che fosse possibile, perché ho sempre creduto in me stessa. Mia madre mi ha fatto questo regalo. Ricordo quanto fossi nervosa all’idea di recitare in uno show di successo, visto da così tante persone. Ma ho messo da parte la popolarità e non ho pensato a tutti quelli che mi avrebbero guardato, e mi sono concentrata sulla gioia che provavo. È un bel ricordo. Nell’episodio avevo un appuntamento con Scott Baio (interpretava Chachi, ndr), fu divertente».

Qualcuno le canterà sicuramente “Tanti auguri a te”. Chi sarà?

«Dom, il mio tesoro, insieme con mia madre, i miei figli e i miei nipoti. Tutte le generazioni insieme a fare festa».

Rimaniamo in tema di musica. Se qualcuno decidesse di farle una serenata, quale canzone sarebbe una scelta perfetta? Sa, meglio dirlo ora in modo che questo qualcuno possa iniziare a esercitarsi…

«Beh, non so se andrebbe bene per una serenata, ma una delle mie canzoni preferite è “Wild horses” dei Rolling Stones».

E se potesse ricevere un regalo dall’Italia, cosa le piacerebbe?

«Gli italiani mi hanno già fatto il dono più grande che un attore possa desiderare. A tutti i fedeli telespettatori che hanno guardato “Beautiful” in tutti questi anni dico: grazie mille! Hanno contribuito a realizzare il mio sogno di essere un’attrice e di lavorare tanto. Sono così fortunata e voglio esprimere la mia gratitudine a tutti loro. A ognuno di loro».