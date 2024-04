“Beautiful”, le anticipazioni: a casa Forrester è ancora Natale

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 aprile al 3 maggio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45, dom. ore 14.00) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 27 aprile al 3 maggio

Sembrerà strano tuffarsi, nelle puntate di questa settimana, nel tradizionale party di Natale dei Forrester. Ma sappiamo che la programmazione italiana di Beautiful ha tempi differenti rispetto a quella americana e che siamo “indietro” di più di un anno. Sarà comunque un piacere godersi questa festa fuori stagione, con l’immancabile esibizione al pianoforte di Eric (John McCook), che ora ha al suo fianco la nuova first lady Donna (Jennifer Gareis), ancorché la loro unione non sia ancora suggellata dal matrimonio. Lo “show” di Eric è molto atteso da tutti gli intervenuti alla cena di Natale, tra i quali spicca la nuova coppia composta da Katie (Heather Tom) e Carter (Lawrence Saint-Victor). Il posto d’onore, però, è per Brooke (Katherine Kelly Lang), orgogliosamente single dopo aver respinto il marito pentito Ridge (Thorsten Kaye). L’affascinante veterana della soap si gode, quindi, la festa in famiglia soprattutto con la figlia Hope (Annika Noelle) e Liam (Scott Clifton) che hanno “recuperato” Douglas (Henry Joseph Samiri) dopo che il padre di lui, Thomas (Matthew Atkinson) ha dato prova per l’ennesima volta di non essere un genitore affidabile. E proprio Thomas è il grande assente della serata…

Che bello fare il nonno

Non gli bastavano sei figli maschi. Da quando in casa sua è arrivato il settimo fiocco azzurro per il nipotino August, Don Diamont, l’interprete di Bill Spencer non ha occhi che per lui. Il piccolo è nato il 4 marzo, da suo figlio Alexander. Nonno Don è una grande sportivo e si allena ogni giorno. Ha trasmesso a tutti i figli questa sua passione e sembrerebbe intenzionato a fare lo stesso con August. A breve il primo tuffo in piscina?