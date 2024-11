“Beautiful”, le anticipazioni: addio Liam, Hope ora ama Thomas

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 novembre al 6 dicembre su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.45) Valeria Verri







Le anticipazioni della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre

Ma che fine ha fatto la tenera, dolce Hope (Annika Noelle), moglie devota del suo Liam (Scott Clifton), madre modello e tanto diversa dall’esuberante e passionale mamma Brooke (Katherine Kelly Lang)? Beh, forse è vero quel che si dice: con l’età tutte le donne finiscono per somigliare alle loro madri. E così la Hope che vedremo in queste puntate tira fuori un lato di sé che mai ci si aspetterebbe da lei. Dopo aver affrontato il marito Liam, deciso a chiedere il divorzio dopo averla vista baciare Thomas (Matthew Atkinson) a Roma, Hope gli chiede se lui abbia ancora in mente Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Messo alle strette, il giovane Spencer confessa che, sì, Steffy è sempre rimasta nel suo cuore. E Hope, invece di rimanere lì, umiliata e ferita, cosa fa? Rivela al marito che in realtà lei vuole Thomas, non lui, lasciandolo di stucco. Altro che passare oltre il bacio romano per tenere unita la famiglia… Hope si precipita da un allibito Thomas, lo bacia appassionatamente e gli confessa di amare lui, di volere lui, nient’altro che lui. Il giovane Forrester, travolto dalla passione di Hope, non può che lasciarsi andare a stringere tra le braccia la donna che ha sempre desiderato.

La Forrester siamo noi!

Quale immagine può rendere meglio la solidità della Forrester come famiglia e come azienda? Ora più che mai, le due colonne sono il vecchio Eric (John McCook), che ha ritrovato la serenità accanto a Donna (Jennifer Gareis), e Ridge (Thorsten Kaye) che si è ricongiunto a Brooke (Katherine Kelly Lang), la donna della sua vita. Tocca a loro tenere sotto controllo le intemperanze dei più giovani, sul lavoro e nella vita privata. Riusciranno nell’epica impresa?